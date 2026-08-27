Quién era Martín Tillar, la quinta víctima fatal de la tragedia de la Ruta 60

El deceso del profesional generó una ola de mensajes de desazón y condolencias en las redes sociales, donde amigos, allegados y la comunidad mendocina volcaron muestras de dolor ante lo que definieron como una "tragedia irremediable" para dos familias destrozadas.

La mecánica del accidente vial y la nómina de víctimas

El siniestro se desencadenó mientras la camioneta guiada por Tillar transitaba por la Ruta 60 y, en el marco de una maniobra de sobrepaso, colisionó de frente contra un Peugeot 504 que circulaba en sentido contrario.

La violencia del impacto dejó un saldo trágico acumulado con el correr de los días:

Oscar Aníbal Fernández Mercau (48): Árbitro de fútbol que conducía el Peugeot 504, quien falleció a los pocos minutos de la colisión.

Árbitro de fútbol que conducía el Peugeot 504, quien falleció a los pocos minutos de la colisión. Juana (20) y Rosario Masó Tillar (19): Sobrinas de Martín, quienes perdieron la vida días después del hecho.

Sobrinas de Martín, quienes perdieron la vida días después del hecho. Ariadna Tillar (54): Hermana del conductor y madre de las dos jóvenes, fallecida en el Hospital Perrupato a causa de las severas lesiones.

Hermana del conductor y madre de las dos jóvenes, fallecida en el Hospital Perrupato a causa de las severas lesiones. Martín Tillar (52): Conductor del vehículo de mayor porte, cuyo deceso se produjo en el Hospital Lagomaggiore tras permanecer alojado en cuidados intensivos.

Florencia Bettalemmi, la única sobreviviente

En medio de la devastación, la atención médica se centra en la evolución de Florencia Bettalemmi, pareja de Tillar y única sobreviviente de la tragedia de la Ruta 60. La mujer ingresó de urgencia al Hospital El Carmen con politraumatismos y lesiones ortopédicas graves. Los reportes médicos indican que evoluciona de manera favorable dentro de un cuadro de pronóstico reservado.