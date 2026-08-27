La confirmación del fallecimiento de Martín Tillar (52) en la terapia intensiva del Hospital Lagomaggiore elevó a cinco el número de víctimas fatales provocadas por el brutal accidente vial en la Ruta 60, a la altura de la Variante Palmira en la localidad de Fray Luis Beltrán, Maipú. El trágico choque frontal, ocurrido días atrás, provocó una enorme conmoción en la provincia por la magnitud y la edad de algunas de las víctimas.
Quién era Martín Tillar, la quinta víctima fatal de la tragedia de la Ruta 60
El contador público de 52 años permanecía internado hasta este miércoles en grave estado tras el choque frontal en Maipú. Con su deceso, casi una familia entera perdió la vida en el devastador siniestro vial.
El perfil de Martín Tillar y la conmoción social
Martín Tillar era un contador público que conducía la camioneta Volkswagen T-Cross al momento del impacto. En el vehículo viajaba acompañado por su hermana Ariadna Tillar (54), sus dos sobrinas, Juana Masó Tillar (20) y Rosario Masó Tillar (19), y su pareja, Florencia Bettalemmi.
El hombre se encontraba internado en grave estado desde el momento del accidente. Según la reconstrucción del hecho, la tragedia se produjo cuando Tillar se encontró de frente con un Peugeot 504 tras sobrepasar a otro vehículo. "Fue como chocar contra una pared", concluyeron los investigadores.
El deceso del profesional generó una ola de mensajes de desazón y condolencias en las redes sociales, donde amigos, allegados y la comunidad mendocina volcaron muestras de dolor ante lo que definieron como una "tragedia irremediable" para dos familias destrozadas.
La mecánica del accidente vial y la nómina de víctimas
El siniestro se desencadenó mientras la camioneta guiada por Tillar transitaba por la Ruta 60 y, en el marco de una maniobra de sobrepaso, colisionó de frente contra un Peugeot 504 que circulaba en sentido contrario.
La violencia del impacto dejó un saldo trágico acumulado con el correr de los días:
- Oscar Aníbal Fernández Mercau (48): Árbitro de fútbol que conducía el Peugeot 504, quien falleció a los pocos minutos de la colisión.
- Juana (20) y Rosario Masó Tillar (19): Sobrinas de Martín, quienes perdieron la vida días después del hecho.
- Ariadna Tillar (54): Hermana del conductor y madre de las dos jóvenes, fallecida en el Hospital Perrupato a causa de las severas lesiones.
- Martín Tillar (52): Conductor del vehículo de mayor porte, cuyo deceso se produjo en el Hospital Lagomaggiore tras permanecer alojado en cuidados intensivos.
Florencia Bettalemmi, la única sobreviviente
En medio de la devastación, la atención médica se centra en la evolución de Florencia Bettalemmi, pareja de Tillar y única sobreviviente de la tragedia de la Ruta 60. La mujer ingresó de urgencia al Hospital El Carmen con politraumatismos y lesiones ortopédicas graves. Los reportes médicos indican que evoluciona de manera favorable dentro de un cuadro de pronóstico reservado.
En pocas palabras
- Tragedia en la Ruta 60: El fallecimiento de Martín Tillar eleva a cinco las víctimas fatales del choque frontal.
- Perfil de la víctima: Martín Tillar, contador público de 52 años, conducía la camioneta Volkswagen T-Cross.
- Única sobreviviente: Florencia Bettalemmi, pareja de Tillar, se recupera en el Hospital El Carmen.