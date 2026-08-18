El desgarrador mensaje del exnovio de Juana Masó Tillar tras el accidente de Maipú: "Me cuesta creer que perdí al amor de mi vida"

“Pensé mucho si hacer esto, pero siento que merecés que todos los que te conocimos, te recordemos siempre”, comenzó el joven en su posteo.

Emocionantes posteos realizó Juan Cruz, el ex novio de Juana.

“Juani, desde el primer día que te vi, aunque no hablamos hasta 6 meses después, me enamoré de vos. Tuve la chance de conocerte y ese amor solo creció. Sos una luz para todos los que te conocimos, siempre con tu sonrisa, protegiendo a los que amas y defendiendo en lo que crees”, prosiguió Panella.

En las distintas imágenes se puede observar momentos felices que vivió la pareja: abrazados, dándose besos, alentando a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y hasta durmiendo con un perrito.

Otros tiempos, Juana y Juan Cruz.

“Aunque ya no estábamos juntos, siempre sostuve que el futuro nos iba a reencontrar para poder casarnos, viajar y formar una familia como siempre lo hablábamos”, siguió escribiendo el exnovio de Juana.

En la misma línea, Juan Cruz escribió: “Siempre decías que tu abuelo me había enviado para que pudieras superar su muerte, pero ahora creo que mi abuelo te envió para salvar mi vida (cosa que hiciste más de una vez). Sé que vas a seguir acompañándome en cada decisión de mi vida, porque siempre te voy a llevar en mi corazón”.

Juan Cruz y Juana.

Panella también rogó volver a encontrarse con quien consideró el amor de su vida: “Ojalá en alguna otra vida, si es que la hay, pueda estar regalándote girasoles, comiendo hamburguesas, viajes en la ruta, pijamadas, y todo lo lindo que me dejás de recuerdo”.

Cerrando, con el corazón en la mano, el exnovio de Juana expresó: “Hoy me cuesta creer que perdí al amor de mi vida dos veces, y esta vez es para siempre. Sos el amor más grande que tuve en mi vida y mi persona favorita. Como deciamos: “¿Del 1 al 10? Te amo infinito. Descansá en paz mi amor”.

Juana Masó Tillar.

Por último, también se despidió de su excuñada, Rosario Masó Tillar: “PD: Rochi, mi hermanita menor, descansa en paz”.