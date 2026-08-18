Murió Ariadna Tillar, la madre de las dos hermanas fallecidas por el accidente en la Ruta 60

Ariadna Tillar en épocas felices, con sus hijas Rosario y Juana de pequeñas. Foto: redes sociales

La madre de Rosario y Juana murió en el Perrupato

Ariadna Tillar viajaba en la Volkswagen T-Cross junto a sus hijas, su hermano, Martín Omar Tillar (52) y la pareja de este, Florencia Bettalemmi (42). La mujer es diseñadora gráfica y, según puede observarse en sus redes sociales, trabaja en diseño de marcas.

Tras el choque frontal, Tillar fue trasladada al hospital Perrupato, de San Martín, donde permanecía internada en grave estado. En ese mismo centro asistencial había sido ingresada una de sus hijas, Rosario (19 años), que debido a la gravedad de las lesiones, debió ser trasladada en el helicóptero Halcón 3 al Hospital Central. Finalmente, murió.

La otra hija, Juana Masó Tillar, de 20 años, también falleció como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente. De esta manera, la familia perdió a las dos jóvenes en apenas un día.

El hermano de Ariadna también está grave

Martín Tillar (52) hermano de Ariadna y tío de las chicas que fallecieron en el accidente de Ruta 60, era el conductor de la Volkswagen T-Cross que chocó con el 504. Foto: redes sociales

Quien conducía la Volkswagen T-Cross era Martín Omar Tillar, hermano de Ariadna. El hombre es contador público y permanece internado en grave estado en el Hospital Lagomaggiore.

De acuerdo con las primeras versiones vinculadas a la mecánica del accidente, el vehículo habría intentado sobrepasar a otro automóvil y, en esa maniobra, se habría encontrado de frente con el Peugeot 504. Sin embargo, esta hipótesis todavía no está confirmada y forma parte de la investigación del caso.

La pareja del conductor se recupera

Florencia Bettalemmi (42), pareja de Martín Tillar, es psicóloga y trabaja en OSEP. EStá internada en el hospital El Carmen y ha presentado mejorías. Foto: redes sociales.

La cuarta ocupante de la T-Cross era Florencia Bettalemmi, pareja de Martín Tillar. Bettalemmi es psicóloga y trabaja en OSEP. Fue trasladada al Hospital El Carmen y, a diferencia de los otros integrantes de la familia, evoluciona favorablemente y se encuentra en recuperación.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal, que intenta determinar cómo ocurrió la colisión que dejó tres muertos y cinco personas heridas.