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Tragedia familiar

Murió Ariadna Tillar, la madre de las dos hermanas fallecidas por el accidente en la Ruta 60

La mujer de 54 años estaba internada en grave estado tras el choque en Maipú. Sus hijas Rosario y Juana murieron el lunes y otros dos familiares siguen hospitalizados

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Murió Ariadna Tillar, mamá de Rosario y Juana Masó Tillar, las hermanas que fallecieron como consecuencia del accidente en la Ruta 60, Ocurrió a las 20 de este martes, en el Perrupato. 

Murió Ariadna Tillar, mamá de Rosario y Juana Masó Tillar, las hermanas que fallecieron como consecuencia del accidente en la Ruta 60, Ocurrió a las 20 de este martes, en el Perrupato. 

La familia de las hermanas fallecidas en el accidente de Ruta 60 y la Variante de Palmira atraviesa ahora el drama de la muerte de Ariadna Tillar, de 54 años, madre de las jóvenes. Estaba internada en grave estado, mientras otros dos ocupantes de la Volkswagen T-Cross permanecen hospitalizados.

La noticia fue confirmada desde el hospital Perrupato, donde se encontraba en cuidados intensivos. El deceso ocurrió cerca de las 20.

El accidente ocurrido el domingo 16 de agosto sobre la Ruta 60, a un kilómetro de la Variante de Palmira, terminó convirtiéndose en una tragedia familiar. Cuatro de los seis ocupantes de los vehículos involucrados murieron: Oscar Fernández Mercau, el árbitro de fútbol que conducía el Peugeot 504, las hermanas Rosario y Juana Masó Tillar, de 19 y 20 años y este martes, su madre.

Ariadna Tillar en épocas felices, con sus hijas Rosario y Juana de pequeñas.

Ariadna Tillar en épocas felices, con sus hijas Rosario y Juana de pequeñas.

La madre de Rosario y Juana murió en el Perrupato

Ariadna Tillar viajaba en la Volkswagen T-Cross junto a sus hijas, su hermano, Martín Omar Tillar (52) y la pareja de este, Florencia Bettalemmi (42). La mujer es diseñadora gráfica y, según puede observarse en sus redes sociales, trabaja en diseño de marcas.

Tras el choque frontal, Tillar fue trasladada al hospital Perrupato, de San Martín, donde permanecía internada en grave estado. En ese mismo centro asistencial había sido ingresada una de sus hijas, Rosario (19 años), que debido a la gravedad de las lesiones, debió ser trasladada en el helicóptero Halcón 3 al Hospital Central. Finalmente, murió.

La otra hija, Juana Masó Tillar, de 20 años, también falleció como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente. De esta manera, la familia perdió a las dos jóvenes en apenas un día.

El hermano de Ariadna también está grave

Martín Tillar (52) hermano de Ariadna y tío de las chicas que fallecieron en el accidente de Ruta 60, era el conductor de la Volkswagen T-Cross que chocó con el 504.

Martín Tillar (52) hermano de Ariadna y tío de las chicas que fallecieron en el accidente de Ruta 60, era el conductor de la Volkswagen T-Cross que chocó con el 504.

Quien conducía la Volkswagen T-Cross era Martín Omar Tillar, hermano de Ariadna. El hombre es contador público y permanece internado en grave estado en el Hospital Lagomaggiore.

De acuerdo con las primeras versiones vinculadas a la mecánica del accidente, el vehículo habría intentado sobrepasar a otro automóvil y, en esa maniobra, se habría encontrado de frente con el Peugeot 504. Sin embargo, esta hipótesis todavía no está confirmada y forma parte de la investigación del caso.

La pareja del conductor se recupera

Florencia Bettalemmi (42), pareja de Martín Tillar, es psicóloga y trabaja en OSEP. EStá internada en el hospital El Carmen y ha presentado mejorías.

Florencia Bettalemmi (42), pareja de Martín Tillar, es psicóloga y trabaja en OSEP. EStá internada en el hospital El Carmen y ha presentado mejorías.

La cuarta ocupante de la T-Cross era Florencia Bettalemmi, pareja de Martín Tillar. Bettalemmi es psicóloga y trabaja en OSEP. Fue trasladada al Hospital El Carmen y, a diferencia de los otros integrantes de la familia, evoluciona favorablemente y se encuentra en recuperación.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal, que intenta determinar cómo ocurrió la colisión que dejó tres muertos y cinco personas heridas.

En pocas palabras

  • Tragedia familiar: Una familia sufre la muerte de dos hermanas y la madre tras un accidente en la Ruta 60.
  • Estado de salud: La madre, Ariadna Tillar, de 54 años, permanecía internada en grave estado en el Hospital Perrupato, pero falleció este martes, cerca de las 20. 
  • Otros heridos: El hermano de Ariadna Tillar, Martín Omar Tillar, también se encuentra internado en estado grave, mientras que su pareja evoluciona favorablemente.
Resumen generado por Thinkindot AI

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