Cuál es la altura perfecta recomendada de una parrilla para hacer un asado

El asado es un ritual infaltable que se hace en la mayoría de las casas de la Argentina. Pero muchos de los más expertos parrilleros no tienen del todo en claro cuál es la altura ideal y recomendada que tiene que tener una parrilla para hacer un asado.
Aunque muchos confían únicamente en el ojo o en la intuición, existen medidas estándar y recomendaciones técnicas que garantizan una cocción ideal, sin quemar ni secar los cortes de carne que lleguen a la parrilla.
La altura de la parrilla es determinante, ya que regula la intensidad del calor y, además, evita que el goteo de grasa genere llamas imprevistas que puedan arruinar la carne.
Parrilla para el asado: cuál es la altura ideal debe tener
Los expertos en el asado coinciden en que la parrilla no debe tener una medida fija e inamovible, sino un rango de regulación. No obstante, si se trata de una parrilla fija o de mampostería, la medida de referencia es de 11 centímetros, aproximadamente, desde la base donde reposan las brasas hasta las varillas de hierro.
Dependiendo del tipo de corte y del método de cocción, los especialistas sugieren manejar tres rangos principales:
Tres alturas ideales de la parrilla del asado
- Parrilla baja (10 a 12 cm): ideal para cortes finos que requieren un golpe de calor rápido y un sellado fuerte en pocos minutos, como entrañas, matambres, provoletas o achuras.
- Parrilla media (15 a 18 cm): la altura estándar y universal para la mayoría de los cortes tradicionales (vacío, costillas, bife de chorizo). Permite una cocción pareja y progresiva sin arriesgar la jugosidad.
- Parrilla alta (20 a 25 cm o más): Recomendada para piezas de gran tamaño o cocciones lentas, como el costillar entero, el pechito de cerdo o el lechón, donde se busca ablandar las fibras y fundir la grasa de forma pausada durante varias horas.
En pocas palabras
- Altura ideal: La medida recomendada para una parrilla es de 11 cm para una cocción pareja del asado.
- Rangos de cocción: Se sugieren tres alturas (baja, media y alta) según el tipo de corte y método de cocción.
- Evitar llamas: La altura correcta de la parrilla regula el calor e impide que la grasa genere llamaradas imprevistas.