Cuál es la altura perfecta recomendada de una parrilla para hacer un asado

Aunque muchos confían únicamente en el ojo o en la intuición, existen medidas estándar y recomendaciones técnicas que garantizan una cocción ideal, sin quemar ni secar los cortes de carne que lleguen a la parrilla.

La altura de la parrilla es determinante, ya que regula la intensidad del calor y, además, evita que el goteo de grasa genere llamas imprevistas que puedan arruinar la carne.