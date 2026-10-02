Médicos del PAMI realizan un paro por 72 horas por los bajos honorarios que les pagan por paciente

Gustavo Tanús, representante de los médicos de PAMI que están realizando el reclamo, aseguró que los afiliados no están sin atención.

Reclaman llevar la atención a 5.000 pesos

Actualmente, los médicos reciben 2.700 pesos por cada cápita y, de acuerdo con Tanús, un profesional del PAMI tiene en promedio unas 700 cápitas mensuales y trabaja alrededor de 21 horas semanales para el organismo.

La propuesta que recibieron recientemente contempla llevar el valor de la cápita a $3.000, es decir, un aumento de $300. Para los profesionales, esa recomposición resulta insuficiente y reclaman que el monto llegue a 5.000 pesos por paciente. En el caso de los odontólogos, el pedido es de $500 por prestación.

"Nadie va a olvidarse de los pacientes, pero esto que nos pagan no alcanza para vivir", afirmó Tanús. El médico señaló además que muchos profesionales que trabajan para PAMI tienen otros empleos para completar sus ingresos y que la situación es todavía más difícil para quienes dependen principalmente de esta actividad.

Aseguran que los afiliados de PAMI no están sin atención

Tanús explicó que el paro no implica que los afiliados queden completamente sin asistencia médica. Los turnos programados que se ven afectados por la medida son reprogramados, mientras que se mantienen las atenciones de urgencia.

"Se han reprogramado los turnos y se hacen las recetas de enfermedades prevalentes", explicó. Entre ellas mencionó a las personas con diabetes que necesitan medicación, insulina o tiras reactivas.

Además, los profesionales mantienen por convenio dos turnos destinados a la atención de patologías agudas. Como ejemplo, Tanús mencionó una infección urinaria, que requiere una consulta aunque el paciente no tenga un turno programado.

De esta manera, durante las 72 horas de paro se suspenden las consultas programadas de los profesionales que adhieren, pero se mantienen las urgencias y la renovación o emisión de recetas para tratamientos de enfermedades prevalentes.

Los afiliados también pueden comunicarse con PAMI a través de la línea telefónica 138, que permanece habilitada durante las 24 horas.