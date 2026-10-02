Médicos del PAMI realizan un paro por 72 horas por los bajos honorarios que les pagan por paciente

Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para PAMI realizan un paro nacional de 72 horas que comenzó este miércoles y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. La medida fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) y tiene como principal reclamo una recomposición de los honorarios que reciben por la atención de los afiliados.
En Mendoza, Gustavo Tanús, médico del PAMI y vocero de los profesionales que adhieren a la medida, explicó que el conflicto comenzó en abril, cuando el organismo modificó el sistema de pago mediante la Resolución 1107/2026. Según detalló, hasta entonces los profesionales cobraban por las consultas realizadas, pero el nuevo esquema incorporó esas prestaciones al pago por cápita.
Tanús sostuvo que ese cambio significó para los profesionales una pérdida de alrededor del 50% de sus ingresos. Tras el reclamo realizado en abril, las autoridades del PAMI acordaron mantener una negociación mensual para revisar el valor de las cápitas, pero, según contó el médico, después de los primeros meses dejaron de convocarlos.
Reclaman llevar la atención a 5.000 pesos
Actualmente, los médicos reciben 2.700 pesos por cada cápita y, de acuerdo con Tanús, un profesional del PAMI tiene en promedio unas 700 cápitas mensuales y trabaja alrededor de 21 horas semanales para el organismo.
La propuesta que recibieron recientemente contempla llevar el valor de la cápita a $3.000, es decir, un aumento de $300. Para los profesionales, esa recomposición resulta insuficiente y reclaman que el monto llegue a 5.000 pesos por paciente. En el caso de los odontólogos, el pedido es de $500 por prestación.
"Nadie va a olvidarse de los pacientes, pero esto que nos pagan no alcanza para vivir", afirmó Tanús. El médico señaló además que muchos profesionales que trabajan para PAMI tienen otros empleos para completar sus ingresos y que la situación es todavía más difícil para quienes dependen principalmente de esta actividad.
Aseguran que los afiliados de PAMI no están sin atención
Tanús explicó que el paro no implica que los afiliados queden completamente sin asistencia médica. Los turnos programados que se ven afectados por la medida son reprogramados, mientras que se mantienen las atenciones de urgencia.
"Se han reprogramado los turnos y se hacen las recetas de enfermedades prevalentes", explicó. Entre ellas mencionó a las personas con diabetes que necesitan medicación, insulina o tiras reactivas.
Además, los profesionales mantienen por convenio dos turnos destinados a la atención de patologías agudas. Como ejemplo, Tanús mencionó una infección urinaria, que requiere una consulta aunque el paciente no tenga un turno programado.
De esta manera, durante las 72 horas de paro se suspenden las consultas programadas de los profesionales que adhieren, pero se mantienen las urgencias y la renovación o emisión de recetas para tratamientos de enfermedades prevalentes.
Los afiliados también pueden comunicarse con PAMI a través de la línea telefónica 138, que permanece habilitada durante las 24 horas.
En pocas palabras
- Paro de médicos: Profesionales de PAMI realizan una huelga nacional de 72 horas por bajos honorarios.
- Reclamo salarial: Exigen que el pago por cápita aumente de $2.700 a $5.000, considerando insuficiente la oferta de $3.000.
- Atención garantizada: Las urgencias y la renovación de recetas para enfermedades prevalentes continúan brindándose durante la medida.