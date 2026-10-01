Cómo desengrasar las perillas de la cocina y limpiar los pegotes

Paso a paso para desengrasar las perillas de la cocina

Para sacar las perillas de la cocina, hay que tirar de ellas hacia afuera con firmeza o desenroscar en el caso de que tengan tornillos, que se pueden aflojar con una pequeña llave Allen. Si no las logras retirar, se pueden limpiar sin quitarlas.

Con bicarbonato se pueden limpiar muchas cosas de la cocina.

Prepara en un recipiente una mezcla de agua tibia, un poco de detergente de platos y bicarbonato de sodio. Cubre las perillas de la cocina con la mezcla y déjalas en reposo durante toda la noche para que las manchas se ablanden. Pasado ese tiempo, con un cepillo de dientes refriega las perillas de la cocina para quitar las manchas y enjuaga con agua tibia. Sácalas muy bien y colócalas nuevamente en su lugar.

Lo ideal es realizar este truco por lo menos una vez al mes o cada dos meses para que no se junte mucha grasa. También es importante repasar o limpiar después de cada preparación de cocina para mantener la limpieza por más tiempo.

¿Qué otras partes de la cocina puedo limpiar con este ingrediente?

El bicarbonato de sodio combinado con agua tibia se puede usar para desengrasar la puerta e interior del horno y para limpiar los quemadores de las hornallas.

El bicarbonato es un producto natural y seguro.

También se pueden remojar las rejillas del horno y las rejillas de las hornallas en una mezcla de bicarbonato. Este producto desengrasa y ablanda la suciedad de manera segura y rápida.