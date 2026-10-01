Cómo desengrasar las perillas de la cocina y limpiar los pegotes

En las zonas más cercanas a las hornallas o al horno es donde se junta más mugre, porque el aceite de la comida salta o porque agarramos las perillas con las manos sucias después de manipular algún alimento. Para limpiar y desengrasar las perillas de la cocina, se pueden usar algunos trucos caseros.
Hay dos opciones para realizar este procedimiento: se pueden limpiar las perillas sin sacarlas de la cocina o se pueden retirar con cuidado, siempre asegurándote de que el gas esté cortado o el anafe esté desenchufado para prevenir accidentes domésticos.
Paso a paso para desengrasar las perillas de la cocina
Para sacar las perillas de la cocina, hay que tirar de ellas hacia afuera con firmeza o desenroscar en el caso de que tengan tornillos, que se pueden aflojar con una pequeña llave Allen. Si no las logras retirar, se pueden limpiar sin quitarlas.
- Prepara en un recipiente una mezcla de agua tibia, un poco de detergente de platos y bicarbonato de sodio.
- Cubre las perillas de la cocina con la mezcla y déjalas en reposo durante toda la noche para que las manchas se ablanden.
- Pasado ese tiempo, con un cepillo de dientes refriega las perillas de la cocina para quitar las manchas y enjuaga con agua tibia. Sácalas muy bien y colócalas nuevamente en su lugar.
Lo ideal es realizar este truco por lo menos una vez al mes o cada dos meses para que no se junte mucha grasa. También es importante repasar o limpiar después de cada preparación de cocina para mantener la limpieza por más tiempo.
¿Qué otras partes de la cocina puedo limpiar con este ingrediente?
El bicarbonato de sodio combinado con agua tibia se puede usar para desengrasar la puerta e interior del horno y para limpiar los quemadores de las hornallas.
También se pueden remojar las rejillas del horno y las rejillas de las hornallas en una mezcla de bicarbonato. Este producto desengrasa y ablanda la suciedad de manera segura y rápida.
En pocas palabras
- Perillas de cocina: Se pueden desengrasar con un truco casero que combina agua tibia, detergente y bicarbonato de sodio.
- Limpieza nocturna: La mezcla debe actuar sobre las manchas de grasa durante toda la noche para ablandarlas.
- Bicarbonato de sodio: También es útil para limpiar hornos, quemadores y rejillas de la cocina.