Truco para limpiar las manchas de aceite en los azulejos de la cocina

Para eliminar manchas difíciles, limpiar cada rincón de la casa y efectuar en profundidad la cocina, siempre hay que tener a mano un truco o varios de limpieza. En la cocina es en donde aparece la mayor cantidad de manchas de grasa y olores desagradables. Esto se debe a la presencia de ingredientes y alimentos.
Uno de los métodos de cocción más usados en la cocina es la fritura. Con aceite o grasa se pueden freír muchos alimentos para dar una textura crujiente y un sabor único, aunque después implique una limpieza profunda de la cocina y cada azulejo en el que seguramente saltó aceite.
Si no limpiamos los azulejos de la cocina cada vez que cocinamos, el aceite se acumula, se pega, se vuelve difícil de limpiar, arruina la estética de la cocina y las cerámicas de la pared se ponen pegajosas.
Cómo limpiar el aceite pegado en los azulejos de la cocina con un truco
Para limpiar las pequeñas gotas de aceite que se pegan a los azulejos de la cocina cada vez que freímos algo, se puede recurrir a un truco.
Para realizar este procedimiento, primero hay que esperar que la cocina se enfríe, retirar la sartén con aceite caliente por precaución y preparar los productos de limpieza.
Vas a necesitar un poco de bicarbonato de sodio, agua tibia y un cepillo o esponja suave para refregar. Coloca en la parte de abajo una bolsa o nylon por si chorrea agua o pasta de bicarbonato.
- En una compotera o recipiente pequeño, prepara una pasta de bicarbonato de sodio y agua. Tiene que quedar espesa.
- Coloca la pasta en los aculejos de la cocina donde veas los pegotes de aceite. Tiene que actuar por algunas horas.
- Para limpiar bien, frota con suavidad usando el cepillo.
- Con una rejilla limpia y húmeda, retira el exceso de pasta y grasa. Lo mejor es limpiar rápido mientras las manchas aún son nuevas.
Cómo evitar las manchas de aceite al cocinar
Si vas a cocinar alimentos fritos, lo mejor es cubrir los azulejos donde puede saltar aceite para atajar las salpicaduras y que no se manche todo. Se puede poner un poco de papel film en los azulejos limpios.
También vienen mallas de metal o tapas de metal que se colocan en la parte trasera de la cocina cuando vas a freír o preparar algo que puede ensuciar los azulejos.
Conviene usar una sartén de bordes altos y no usar mucho aceite para evitar que todo se ensucie; además, hay que cuidar bien la temperatura de la grasa o el aceite.
En pocas palabras
- Truco efectivo: Prepara una pasta de bicarbonato de sodio y agua tibia para limpiar manchas de aceite pegadas en azulejos.
- Aplicación: Aplica la pasta sobre las manchas, deja actuar por horas y luego frota suavemente con un cepillo.
- Prevención: Cubre los azulejos con papel film o utiliza mallas protectoras al freír para evitar salpicaduras de aceite.