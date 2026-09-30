Truco para limpiar las manchas de aceite en los azulejos de la cocina

Cómo limpiar el aceite pegado en los azulejos de la cocina con un truco

Para limpiar las pequeñas gotas de aceite que se pegan a los azulejos de la cocina cada vez que freímos algo, se puede recurrir a un truco.

Para realizar este procedimiento, primero hay que esperar que la cocina se enfríe, retirar la sartén con aceite caliente por precaución y preparar los productos de limpieza.

El bicarbonato absorbe y ablanda la mugre.

Vas a necesitar un poco de bicarbonato de sodio, agua tibia y un cepillo o esponja suave para refregar. Coloca en la parte de abajo una bolsa o nylon por si chorrea agua o pasta de bicarbonato.

En una compotera o recipiente pequeño, prepara una pasta de bicarbonato de sodio y agua. Tiene que quedar espesa. Coloca la pasta en los aculejos de la cocina donde veas los pegotes de aceite. Tiene que actuar por algunas horas. Para limpiar bien, frota con suavidad usando el cepillo. Con una rejilla limpia y húmeda, retira el exceso de pasta y grasa. Lo mejor es limpiar rápido mientras las manchas aún son nuevas.

Cómo evitar las manchas de aceite al cocinar

Si vas a cocinar alimentos fritos, lo mejor es cubrir los azulejos donde puede saltar aceite para atajar las salpicaduras y que no se manche todo. Se puede poner un poco de papel film en los azulejos limpios.

Se pueden colocar mallas para evitar que el aceite se pegue en los azulejos.

También vienen mallas de metal o tapas de metal que se colocan en la parte trasera de la cocina cuando vas a freír o preparar algo que puede ensuciar los azulejos.

Conviene usar una sartén de bordes altos y no usar mucho aceite para evitar que todo se ensucie; además, hay que cuidar bien la temperatura de la grasa o el aceite.