Truco para limpiar los pelos de perro pegados en los sillones de la casa

¿En qué época del año los perros pierden más pelo?

La época de mayor pérdida de pelo en los perros se da durante los cambios de estación de primavera y otoño. En primavera, el perro se deshace del pelaje denso y grueso que lo protegió durante el invierno para dar paso a un manto de pelo más fresco para el verano. Esto puede variar según la raza y condiciones de vida del perro.

En otoño, el perro pierde el pelaje fino para desarrollar una capa de pelo gruesa y abrigada. En los perros que viven todo el año dentro de casa, la pérdida de pelo puede extenderse durante todo el año. Si el animal presenta síntomas anormales, hay que llevarlo a un veterinario.

En ciertos momentos del año los perros pierden más pelo.

Considerando este cambio de pelo en el animal y la falta de cepillado diario, es probable que deje pelos por donde camine. Si el perro descansa cada tanto en el sillón del living o en las sillas de la cocina, probablemente estos tapizados estén impregnados de pelo.

Truco paso a paso para limpiar los pelos de perro

Existen muchos tipos de trucos para eliminar los pelos de perro pegados en el sillón. Lo mejor es cubrir el sillón con una manta especial para que el perro se recueste en ella, pero no siempre se puede controlar que lo haga.

La primera opción de truco consiste en usar un guante de goma o látex. Se pueden usar los guantes de cocina, apenas mojados. Solo hay que pasarlos por el sillón haciendo movimientos de arrastre para que la fricción de la goma atrape los pelos del perro formando bolitas.

Estos trucos son baratos y efectivos.

Si no tienes guantes de goma, el truco se puede realizar usando un limpiavidrios de goma para ventanas. Junta grandes cantidades de pelo en minutos. La aspiradora también te puede servir para sacar el pelo más visible.

Para pelos de perro pequeño o para realizar una limpieza final y que quede todo perfecto, se pueden usar rodillos adhesivos o cinta de embalar. El pegamento atrapa los pelos de perro que quedaron sueltos tras el cepillado principal.