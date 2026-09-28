Por la acumulación de alimentos, verduras guardadas durante días o pequeños derrames invisibles, la heladera de casa suele acumular un olor desagradable que parece impregnarlo todo. Por fortuna, existe el bicarbonato de sodio para solucionar el problema.
Cuántas cucharadas de bicarbonato se necesitan para eliminar el mal olor de la heladera
Si tu heladera tiene mal olor, puedes solucionar el problema usando bicarbonato de sodio. ¿Cuántas cucharadas son suficientes?
Pero la gran duda que surge entre los amantes de los trucos de limpieza es siempre la misma: ¿cuántas cucharadas de bicarbonato de sodio se necesitan realmente para erradicar el mal olor de la heladera?
La cantidad justa para eliminar el mal olor de la heladera
Según remarcan los especialistas del hogar, no hace falta gastar un paquete entero ni llenar recipientes enormes. La cantidad exacta que se necesita es de 2 a 3 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio.
Esta medida es ideal para una heladera familiar de tamaño estándar. El secreto detrás de su efectividad radica en sus propiedades químicas: el bicarbonato de sodio no tapa el olor con un perfume artificial, sino que neutraliza las partículas ácidas en el aire y absorbe el exceso de humedad que genera la proliferación de bacterias.
Paso a paso: cómo colocar el bicarbonato en la heladera
Para que el bicarbonato de sodio cumpla con su función y chau olor, se debe seguir un procedimiento sumamente sencillo:
- Elegir el recipiente adecuado: colocar las 2 o 3 cucharadas de bicarbonato en un recipiente pequeño abierto, como un vaso corto, un posa saquitos o un pocillo de café.
- Ubicarlo en la zona estratégica: situar el vaso en el estante central o en la parte posterior de la heladera, donde la circulación de aire es constante.
- No taparlo: es fundamental dejar el recipiente destapado para que el polvo blanco entre en contacto directo con los olores ambientales.
Un truco extra que aconsejan los expertos es renovar las cucharadas de bicarbonato de sodio una vez cada 30 días. De esta forma, la heladera se mantendrá impecable, libre de humedad y con un ambiente fresco durante todo el año de forma 100% natural.
En pocas palabras
- Bicarbonato de sodio: se necesitan de 2 a 3 cucharadas soperas para neutralizar olores.
- Efectividad: el bicarbonato de sodio no enmascara olores, sino que los neutraliza y absorbe humedad.
- Renovación: se recomienda cambiar el bicarbonato cada 30 días para mantener la heladera fresca.