Cuántas cucharadas de bicarbonato se necesitan para eliminar el mal olor de la heladera

El bicarbonato puede ser efectivo para realizar distintos trucos caseros.

Esta medida es ideal para una heladera familiar de tamaño estándar. El secreto detrás de su efectividad radica en sus propiedades químicas: el bicarbonato de sodio no tapa el olor con un perfume artificial, sino que neutraliza las partículas ácidas en el aire y absorbe el exceso de humedad que genera la proliferación de bacterias.

Paso a paso: cómo colocar el bicarbonato en la heladera

Para que el bicarbonato de sodio cumpla con su función y chau olor, se debe seguir un procedimiento sumamente sencillo:

Elegir el recipiente adecuado: colocar las 2 o 3 cucharadas de bicarbonato en un recipiente pequeño abierto, como un vaso corto, un posa saquitos o un pocillo de café.

colocar las 2 o 3 cucharadas de bicarbonato en un recipiente pequeño abierto, como un vaso corto, un posa saquitos o un pocillo de café. Ubicarlo en la zona estratégica: situar el vaso en el estante central o en la parte posterior de la heladera, donde la circulación de aire es constante.

situar el vaso en el estante central o en la parte posterior de la heladera, donde la circulación de aire es constante. No taparlo: es fundamental dejar el recipiente destapado para que el polvo blanco entre en contacto directo con los olores ambientales.

Un truco extra que aconsejan los expertos es renovar las cucharadas de bicarbonato de sodio una vez cada 30 días. De esta forma, la heladera se mantendrá impecable, libre de humedad y con un ambiente fresco durante todo el año de forma 100% natural.