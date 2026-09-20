Planta de romero: cómo evitar que se llene de hongos usando bicarbonato de sodio

Con su aroma inconfundible y su resistencia natural, el romero suele ser el rey indiscutido de patios, balcones y jardines, pero, en épocas de humedad o cuando el riego no es el adecuado, una amenaza silenciosa puede comprometer su salud: los hongos.
Afortunadamente, la solución para tu planta no requiere de agroquímicos costosos ni de fórmulas extrañas. En la cocina, más precisamente en el placard, se esconde un aliado infalible que los expertos en jardinería urbana recomiendan cada vez más: el bicarbonato de sodio.
El enemigo silencioso: la humedad en los tallos
El principal problema del romero no es el frío, sino el exceso de agua. Cuando la tierra retiene demasiada humedad o las hojas inferiores entran en contacto constante con ella, el hongo hace su aparición en forma de manchas blanquecinas o un característico polvillo (como el oídio), debilitando los tallos leñosos y provocando que la planta se seque de adentro hacia afuera.
Aquí es donde entra a jugar el truco casero. El bicarbonato de sodio crea un entorno ligeramente alcalino en la superficie de la planta que impide que las esporas de los hongos germinen y se expandan.
Cómo preparar el fungicida con bicarbonato de sodio
Implementar este método es sumamente sencillo y económico. Solo se necesitan tres elementos básicos que seguro ya tenés en tu hogar:
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1 litro de agua
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1 cucharadita de bicarbonato de sodio
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1 gotita de jabón líquido o neutro (esto último es fundamental para que la mezcla se adhiera correctamente a las hojas y tallos del romero).
El procedimiento consiste en disolver el bicarbonato en el agua, sumar el jabón, integrar bien y colocar la mezcla en un rociador.
Para obtener los mejores resultados sin dañar el follaje, los especialistas recomiendan pulverizar la planta a última hora de la tarde, cuando el sol ya no incide de manera directa. Esto evita que las gotas actúen como "lupas" y quemen las hojas.
Es importante aplicarlo de manera preventiva cada quince días, enfocándose especialmente en la base de los tallos y en las zonas más tupidas donde el aire circula con menor intensidad.
En pocas palabras
- Bicarbonato de sodio: un fungicida casero para proteger el romero de hongos.
- Preparación simple: mezclar agua, bicarbonato de sodio y jabón líquido para rociar la planta.
- Aplicación preventiva: pulverizar cada quince días al atardecer para evitar daños y proliferación de hongos.