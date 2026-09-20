Planta de romero: cómo evitar que se llene de hongos usando bicarbonato de sodio

Aquí es donde entra a jugar el truco casero. El bicarbonato de sodio crea un entorno ligeramente alcalino en la superficie de la planta que impide que las esporas de los hongos germinen y se expandan.

Cómo preparar el fungicida con bicarbonato de sodio

Implementar este método es sumamente sencillo y económico. Solo se necesitan tres elementos básicos que seguro ya tenés en tu hogar:

1 litro de agua

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 gotita de jabón líquido o neutro (esto último es fundamental para que la mezcla se adhiera correctamente a las hojas y tallos del romero).

Con una cucharada de bicarbonato, puedes solucionar un problema en tu romero.

El procedimiento consiste en disolver el bicarbonato en el agua, sumar el jabón, integrar bien y colocar la mezcla en un rociador.

Para obtener los mejores resultados sin dañar el follaje, los especialistas recomiendan pulverizar la planta a última hora de la tarde, cuando el sol ya no incide de manera directa. Esto evita que las gotas actúen como "lupas" y quemen las hojas.

Es importante aplicarlo de manera preventiva cada quince días, enfocándose especialmente en la base de los tallos y en las zonas más tupidas donde el aire circula con menor intensidad.