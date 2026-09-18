Planta de romero: por qué recomiendan colocar arcilla en su tierra y cuál es el beneficio

La recomendación en realidad hace referencia a la arcilla expandida (conocida comúnmente como leca), la cual se coloca en el fondo del recipiente o mezclada en pequeñas esferas sobre la base del recipiente.

Este tipo de arcilla otorga grandes beneficios para tus plantas.

La planta de romero proviene originalmente de la región mediterránea, un entorno caracterizado por suelos áridos, pedregosos y con escasa retención de humedad. Por este motivo, el principal enemigo de esta especie es el encharcamiento que pudre sus raíces de forma irreversible.

Al incorporar esferas de arcilla en el fondo de la maceta o integradas en la tierra, se genera una capa porosa que permite que el agua sobrante del riego fluya libremente por los orificios de drenaje.

Cuáles son los beneficios para la planta de romero

Prevención de hongos y pudrición: al drenar el exceso de agua, se elimina el ambiente propicio para el desarrollo de hongos como el Phytophthora, responsables de secar las ramas.

al drenar el exceso de agua, se elimina el ambiente propicio para el desarrollo de hongos como el Phytophthora, responsables de secar las ramas. Raíces más fuertes y aireadas: las esferas de arcilla dejan pequeños espacios de aire entre el sustrato y la base, permitiendo que las raíces respiren adecuadamente.

las esferas de arcilla dejan pequeños espacios de aire entre el sustrato y la base, permitiendo que las raíces respiren adecuadamente. Regulación natural de la humedad: la arcilla tiene la propiedad de absorber pequeños excesos de humedad para liberarlos lentamente a medida que la tierra se seca.

la arcilla tiene la propiedad de absorber pequeños excesos de humedad para liberarlos lentamente a medida que la tierra se seca. Preservación del aroma y color: un romero libre de humedad excesiva mantiene sus hojas de un color verde brillante y concentrará de forma más intensa sus aceites esenciales.

Para aplicarlo correctamente, basta con colocar una capa de entre 3 y 5 centímetros de arcilla expandida en la base de la maceta antes de agregar el sustrato final, asegurando así un desarrollo óptimo y prolongado para tu planta.