Planta de romero: cuántas cucharadas de café colocar en su tierra para que crezca verde y sana

Esto significa que la planta está adaptada a suelos secos, calizos y ligeramente alcalinos, muy similares a los terrenos áridos y pedregosos del piedemonte mendocino.

La respuesta corta y directa de los especialistas para evitar estropear la especie es contundente: como máximo, una sola cucharadita de café al mes. Y bajo condiciones muy específicas.

La planta de romero puede ser mantenida a través de una serie de elementos caseros.

Cuando se vierten varias cucharadas de café en la tierra, se altera drásticamente el pH del sustrato, volviéndolo ácido. Además, la materia orgánica de la borra retiene una cantidad de humedad que las raíces de esta aromática no toleran.

El resultado de tapar el suelo con capas de café es casi siempre el mismo: la aparición de hongos en la base, la pudrición del sistema radicular y el amarilleamiento irreversible de sus hojas.

Cómo aplicar la borra de café de forma segura

Para quienes buscan aprovechar el aporte de nitrógeno que ofrece el café sin comprometer la salud del arbusto, existe un método infalible: