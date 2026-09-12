Planta de romero: cuántas cucharadas de café colocar en su tierra para que crezca verde y sana

Frente al deseo de ver al romero aromático tupido, vigoroso y con un verde intenso en el patio o la huerta, son muchos los dueños que acuden a los remedios caseros. Entre ellos, el uso de la borra del café encabeza la lista de los trucos más populares.
Ante este, una de las preguntas más frecuentes es acerca de la cantidad de café que debe aplicarse en la tierra de la planta para que esté en óptimas condiciones.
Cuántas cucharadas de café colocar en la tierra de la planta de romero
A diferencia de otras especies del jardín que prosperan en suelos ácidos y húmedos, como las hortensias o los jazmines, el romero es una especie rústica de origen mediterráneo.
Esto significa que la planta está adaptada a suelos secos, calizos y ligeramente alcalinos, muy similares a los terrenos áridos y pedregosos del piedemonte mendocino.
La respuesta corta y directa de los especialistas para evitar estropear la especie es contundente: como máximo, una sola cucharadita de café al mes. Y bajo condiciones muy específicas.
Cuando se vierten varias cucharadas de café en la tierra, se altera drásticamente el pH del sustrato, volviéndolo ácido. Además, la materia orgánica de la borra retiene una cantidad de humedad que las raíces de esta aromática no toleran.
El resultado de tapar el suelo con capas de café es casi siempre el mismo: la aparición de hongos en la base, la pudrición del sistema radicular y el amarilleamiento irreversible de sus hojas.
Cómo aplicar la borra de café de forma segura
Para quienes buscan aprovechar el aporte de nitrógeno que ofrece el café sin comprometer la salud del arbusto, existe un método infalible:
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Secado absoluto: jamás se debe volcar la borra húmeda directamente de la cafetera. Hay que dejarla secar al sol sobre un papel hasta que quede completamente suelta y deshidratada. De lo contrario, generará moho sobre la tierra.
Dosis mínima: espolvorear apenas una cucharadita de té distribuida alrededor de la planta, manteniendo siempre unos centímetros de distancia del tallo principal.
Integración suave: con la ayuda de un tenedor o palita, mezclar ligeramente el polvo con la capa superior del suelo y regar de forma moderada.
En pocas palabras
- Dosis de café: como máximo una cucharadita de café al mes para el romero, y bajo condiciones específicas.
- Impacto en la planta: el exceso de café acidifica el suelo, retiene humedad y puede causar hongos, pudrición y hojas amarillas.
- Uso seguro: secar la borra de café, usar una mínima cantidad y mezclarla suavemente con la tierra superior.