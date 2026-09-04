Planta de romero: por qué recomiendan colocar corchos viejos en su tierra y cuál es el beneficio

Los corchos de vino pueden evitar diferentes problemas en tu planta de romero.

Es allí donde el corcho natural cumple un rol determinante. Al tratarse de un material ligero, poroso e imputrescible, intercalarlo en la tierra genera espacio entre las partículas del sustrato, impidiendo que el suelo se apelmace con el paso del tiempo.

El uso de este ingrediente reciclado ofrece múltiples beneficios concretos para la vitalidad de tu ejemplar:

Favorece el drenaje: colocar corcho troceado en el fondo o en el centro del recipiente permite que el agua de riego fluya con fluidez sin estancarse.

colocar corcho troceado en el fondo o en el centro del recipiente permite que el agua de riego fluya con fluidez sin estancarse. Oxigena el sustrato: su porosidad genera pequeñas bolsas de aire que aseguran un nivel óptimo de oxigenación para la raíz.

su porosidad genera pequeñas bolsas de aire que aseguran un nivel óptimo de oxigenación para la raíz. Aislante térmico: protege la base subterránea de la planta frente a los bruscos cambios de temperatura, tanto en heladas invernales como en jornadas de calor extremo.

protege la base subterránea de la planta frente a los bruscos cambios de temperatura, tanto en heladas invernales como en jornadas de calor extremo. Previene enfermedades y hongos: al eliminar la humedad excesiva, disminuye sustancialmente el riesgo de que aparezcan hongos radiculares dañinos.

La forma correcta de aplicarlo en la maceta

Para implementar este práctico hábito, es indispensable utilizar únicamente corcho de origen vegetal (evitando los sintéticos o plásticos). Antes de sumarlo a la tierra, resulta conveniente lavarlo brevemente con agua para retirar cualquier resto de vino o sedimento.

Posteriormente, basta con trocear el material en cubos pequeños e integrarlo al sustrato. De esta manera tan sencilla, le darás una segunda vida a un elemento cotidiano mientras aseguras un crecimiento radiante y duradero para tu romero.