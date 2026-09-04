Planta de romero: por qué recomiendan colocar corchos viejos en su tierra y cuál es el beneficio

El romero es una de las opciones preferidas por los amantes de la jardinería. Esta popular planta de origen mediterráneo no solo destaca por sus usos culinarios y su perfume inconfundible, sino también por ser sumamente resistente. Sin embargo, tiene un enemigo silencioso que puede marchitarla de un día para otro: el exceso de humedad.
Para evitar este inconveniente, especialistas del sector suelen recurrir a un truco casero y económico que causa furor entre los aficionados. Se trata de reutilizar el corcho viejo de las botellas de vino para mejorar el drenaje y la salud de la planta.
Por qué recomiendan poner corcho en la tierra del romero
A diferencia de otras hierbas aromáticas, la planta de romero está habituada a crecer en suelos secos, permeables y pedregosos. Cuando la tierra del contenedor retiene demasiado líquido o se encharca, sus raíces terminan por pudrirse rápidamente.
Es allí donde el corcho natural cumple un rol determinante. Al tratarse de un material ligero, poroso e imputrescible, intercalarlo en la tierra genera espacio entre las partículas del sustrato, impidiendo que el suelo se apelmace con el paso del tiempo.
El uso de este ingrediente reciclado ofrece múltiples beneficios concretos para la vitalidad de tu ejemplar:
- Favorece el drenaje: colocar corcho troceado en el fondo o en el centro del recipiente permite que el agua de riego fluya con fluidez sin estancarse.
- Oxigena el sustrato: su porosidad genera pequeñas bolsas de aire que aseguran un nivel óptimo de oxigenación para la raíz.
- Aislante térmico: protege la base subterránea de la planta frente a los bruscos cambios de temperatura, tanto en heladas invernales como en jornadas de calor extremo.
- Previene enfermedades y hongos: al eliminar la humedad excesiva, disminuye sustancialmente el riesgo de que aparezcan hongos radiculares dañinos.
La forma correcta de aplicarlo en la maceta
Para implementar este práctico hábito, es indispensable utilizar únicamente corcho de origen vegetal (evitando los sintéticos o plásticos). Antes de sumarlo a la tierra, resulta conveniente lavarlo brevemente con agua para retirar cualquier resto de vino o sedimento.
Posteriormente, basta con trocear el material en cubos pequeños e integrarlo al sustrato. De esta manera tan sencilla, le darás una segunda vida a un elemento cotidiano mientras aseguras un crecimiento radiante y duradero para tu romero.
En pocas palabras
- Romero: el corcho mejora el drenaje y la aireación de la tierra de esta planta, previniendo pudrición de raíces.
- Beneficios: favorece el drenaje, oxigena el sustrato y actúa como aislante térmico para proteger las raíces.
- Aplicación: trocear corcho vegetal y mezclarlo con la tierra para dar una segunda vida al material reciclado.