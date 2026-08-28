El sencillo truco de jardinería para salvar una planta de romero completamente seca

Sin embargo, existe un problema muy frecuente que suele encender las alarmas entre los aficionados del verde: la planta comienza a secarse desde el interior hacia afuera, mostrando hojas marrones, crujientes y ramas opacas en su centro.

El romero es una de las plantas más tenidas en los jardines.

El método de las estacas y el hilo para revivir el romero

Lejos de significar que el ejemplar está perdido o muerto de forma definitiva, los especialistas remarcan que este deterioro central suele ser consecuencia directa de la falta de luz y de una deficiente ventilación en el núcleo de la mata.