El sencillo truco de jardinería para salvar una planta de romero completamente seca

El romero es una de las especies aromáticas más elegidas para adornar el jardín y sumar frescura a la cocina mendocina. Su rusticidad, enorme resistencia al sol directo y gran capacidad de adaptación a los suelos secos de la región la convierten en una opción predilecta para los hogares.
Sin embargo, existe un problema muy frecuente que suele encender las alarmas entre los aficionados del verde: la planta comienza a secarse desde el interior hacia afuera, mostrando hojas marrones, crujientes y ramas opacas en su centro.
El método de las estacas y el hilo para revivir el romero
Lejos de significar que el ejemplar está perdido o muerto de forma definitiva, los especialistas remarcan que este deterioro central suele ser consecuencia directa de la falta de luz y de una deficiente ventilación en el núcleo de la mata.
Afortunadamente, existe un truco de jardineria casero, económico y sumamente efectivo para revertir esta situación en cuestión de semanas.
Para devolverle la vitalidad a tu romero y permitir que vuelvan a brotar hojas sanas en las zonas despobladas, la clave técnica consiste en abrir la estructura de la planta.
Este procedimiento —conocido formalmente como tutorado de apertura— requiere únicamente de 3 a 4 estacas de madera (o cañas) de unos 50 centímetros de alto y un trozo de hilo de yute o cordel suave.
Paso a paso: cómo hacer este truco de jardinería
- Con una tijera de podar desinfectada previamente con alcohol, retirá con cuidado todas las ramitas internas que se perciban secas, frágiles o en proceso de descomposición. Esto evita la aparición de hongos por acumulación de materia muerta.
- Clavá los tutores de madera de forma firme y vertical en la tierra alrededor de la base del romero, manteniendo una distancia aproximada de 15 centímetros del tallo principal.
- Tomá con suavidad los tallos externos más densos y verdes, guiándolos progresivamente hacia el exterior para alejarlos del centro dañado.
- Atá el cordel a una de las estacas, rodeá la rama elegida sin apretar en exceso (para no estrangular la corteza ni impedir la circulación de sabia) y sujetala a la estaca más cercana. Repetí el procedimiento alrededor de todo el contorno hasta abrir la copa en forma de copa o abanico.
En pocas palabras
- Romero: aprende un truco de jardinería para salvar plantas de romero secas.
- Método efectivo: utiliza estacas y hilo para abrir la estructura y ventilar la planta.
- Procedimiento: poda, entutorado y atado de ramas para revivir ejemplares afectados por falta de luz y ventilación.