Tres reglas de oro para cuidar un romero en maceta y evitar que la planta se marchite

Por este motivo, un balcón, una terraza o una ventana muy luminosa suelen ser mejores ubicaciones que un rincón oscuro dentro de la casa. La falta de luz puede afectar su crecimiento y hacer que la planta pierda fuerza con el paso del tiempo.

Aprende a cuidar tu romero en maceta.

El riego es la segunda regla de oro para cuidar este ejemplar. Como se trata de una planta originaria de la región mediterránea, el romero está adaptado a soportar períodos secos y tolera mejor la falta de agua que el exceso de humedad.

Antes de regarlo, conviene introducir un dedo unos tres o cuatro centímetros en el sustrato. Si todavía está húmedo, lo mejor será esperar. El exceso de agua puede favorecer la pudrición de las raíces y aumentar el riesgo de aparición de hongos.

Romero: así puedes evitar que la planta se marchite.

Por último, la maceta también cumple un papel fundamental. Es imprescindible que tenga agujeros en la parte inferior para permitir que el agua sobrante se elimine correctamente. Sin un buen drenaje, la humedad puede acumularse alrededor de las raíces.

Las macetas de barro pueden ser una excelente alternativa para el romero, ya que favorecen una mayor circulación del aire y ayudan a que el sustrato no conserve humedad durante demasiado tiempo. De esta forma, la planta se mantendrá en óptimas condiciones crecerá con fuerza.