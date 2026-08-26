Tres reglas de oro para cuidar un romero en maceta y evitar que la planta se marchite

Entre las hierbas aromáticas que podemos tener en el balcón o la terraza, el romero se destaca como una de las más populares. Aunque, para gozar de una planta en maceta en óptimas condiciones, es menester conocer las tres reglas de oro que pocas personas suelen tener en cuenta. De esta forma, el ejemplar no se marchitará y siempre tendrá un aroma delicioso.
Cómo cuidar un romero en maceta
El romero es una de las plantas aromáticas más elegidas para cultivar en maceta. Además de su agradable aroma y sus usos en la cocina, se caracteriza por ser una especie resistente. Sin embargo, para que se mantenga verde y crezca de manera saludable, necesita algunos cuidados básicos relacionados con la luz, el riego y el tipo de recipiente.
La iluminación es uno de los factores más importantes. El romero necesita abundante luz natural y, preferentemente, varias horas de sol directo. Lo recomendable es ofrecerle entre cuatro y seis horas diarias como mínimo, aunque puede desarrollarse todavía mejor con una exposición de seis a ocho horas.
Por este motivo, un balcón, una terraza o una ventana muy luminosa suelen ser mejores ubicaciones que un rincón oscuro dentro de la casa. La falta de luz puede afectar su crecimiento y hacer que la planta pierda fuerza con el paso del tiempo.
El riego es la segunda regla de oro para cuidar este ejemplar. Como se trata de una planta originaria de la región mediterránea, el romero está adaptado a soportar períodos secos y tolera mejor la falta de agua que el exceso de humedad.
Antes de regarlo, conviene introducir un dedo unos tres o cuatro centímetros en el sustrato. Si todavía está húmedo, lo mejor será esperar. El exceso de agua puede favorecer la pudrición de las raíces y aumentar el riesgo de aparición de hongos.
Por último, la maceta también cumple un papel fundamental. Es imprescindible que tenga agujeros en la parte inferior para permitir que el agua sobrante se elimine correctamente. Sin un buen drenaje, la humedad puede acumularse alrededor de las raíces.
Las macetas de barro pueden ser una excelente alternativa para el romero, ya que favorecen una mayor circulación del aire y ayudan a que el sustrato no conserve humedad durante demasiado tiempo. De esta forma, la planta se mantendrá en óptimas condiciones crecerá con fuerza.
En pocas palabras
- Cuidado del romero: Tres reglas de oro para cultivar esta planta aromática en maceta y asegurar su crecimiento.
- Luz y riego: El romero necesita entre 4 y 8 horas de sol diario y riego moderado, evitando el exceso de humedad para prevenir la pudrición de raíces.
- Drenaje esencial: Utilizar macetas con agujeros y preferiblemente de barro favorece la aireación y evita la acumulación de agua, crucial para la salud de la planta.