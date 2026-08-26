Sacaron 52 autos de un río en una operación inédita de limpieza: dos años después son un ejemplo a seguir

Pero las inundaciones no fueron la única explicación. Históricamente, los ríos profundos también fueron utilizados para ocultar vehículos vinculados con delitos. Algunos de los autos recuperados habían sido arrojados de manera intencional. Además, durante buena parte del siglo XX, deshacerse ilegalmente de un automóvil viejo o dañado arrojándolo al río era una práctica utilizada para evitar los costos de su disposición.

¿Cómo sacaron estos autos del río?

Encontrar los vehículos tampoco fue una tarea sencilla. Muchos estaban completamente sumergidos en aguas turbias y cubiertos por capas de lodo de varios metros de profundidad, por lo que no podían localizarse a simple vista. Para identificarlos, los equipos utilizaron sonar de barrido lateral (side-scan sonar) desde embarcaciones. El sistema permite mapear el fondo del río mediante ondas sonoras y detectar estructuras que permanecen ocultas bajo el agua.

Una vez localizados los automóviles, los buzos descendieron en las aguas frías y oscuras de los ríos Allegheny y Monongahela. Debían identificar los vehículos entre el lodo, comprobar que no hubiera restos humanos en su interior y sujetar cables de acero a las partes más resistentes de cada estructura. Luego, una barcaza industrial equipada con maquinaria de gran tonelaje permitió izarlos hasta la superficie.

El resultado de la operación también ayudó a impulsar nuevas iniciativas de limpieza en Pittsburgh. En 2026, la ciudad y la policía pusieron en marcha un plan para retirar más de 150 vehículos abandonados de calles y vecindarios, con el objetivo de mejorar el espacio urbano y recuperar lugares de estacionamiento. A esto se sumó la iniciativa UpKeep, un fondo y acuerdo de 20 años destinado a mantener limpios los frentes fluviales de los tres ríos que atraviesan la ciudad.