VIDEO: una pareja en moto hizo "willy" con un bebé en brazos

Un motociclista hizo una maniobra irresponsable y peligrosa, cuando circulaba con su pareja que llevaba un bebé en brazos, realizó el famoso "willy". El video se viralizó en la red social X y generó indignación.
Un motociclista realizó una peligrosa maniobra sobre una sola rueda mientras circulaba por la zona norte de la capital de Catamarca, con una mujer que llevaba a un bebé en brazos como acompañante. Las imágenes generaron indignación y preocupación entre los vecinos.
El episodio quedó registrado en un video que fue grabado por habitantes del sector y rápidamente comenzó a difundirse a través de las redes sociales y estados de WhatsApp.
En las imágenes se observa al conductor levantando la rueda delantera de la motocicleta mientras avanzaba por la calle, mientras la mujer sostenía al menor.
La presencia del bebé, que viajaba sin una protección o sujeción visible, fue uno de los aspectos que más preocupación generó entre quienes observaron la escena.
Según trascendió, la mujer que viajaba en la moto también habría compartido las imágenes junto a una frase que causó aún más indignación: “Un Willy con el gordito JAJAJA”.
Vecinos de la zona compartieron el video y realizaron un reclamo público ante lo que, según denunciaron, no sería un hecho aislado.
“Somos vecinos de la zona norte de la Capital y queremos realizar un reclamo, ya que creemos que es la única forma de que, tal vez, estos menores de edad tomen conciencia de la situación”, expresaron.
De acuerdo con los testimonios, las maniobras peligrosas se repetirían periódicamente en el sector y, en algunas ocasiones, continuarían hasta altas horas de la noche.
Los vecinos solicitaron que se refuercen los controles para evitar este tipo de conductas y advirtieron sobre el riesgo que representan no solo para quienes circulan en la motocicleta, sino también para terceros.
La escena volvió a poner en debate la responsabilidad al momento de transportar a menores y los peligros de realizar maniobras temerarias en la vía pública, especialmente cuando hay un bebé involucrado.
En pocas palabras
- Maniobra peligrosa: un motociclista realizó una maniobra irresponsable llevando a su pareja con un bebé en brazos.
- Viralización e indignación: el video se difundió en redes sociales, generando preocupación y reclamos de vecinos.
- Riesgo para menores: el episodio reaviva el debate sobre la seguridad al transportar bebés en moto y las conductas temerarias.