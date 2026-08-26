VIDEO: una pareja en moto hizo "willy" con un bebé en brazos

En las imágenes se observa al conductor levantando la rueda delantera de la motocicleta mientras avanzaba por la calle, mientras la mujer sostenía al menor.

La presencia del bebé, que viajaba sin una protección o sujeción visible, fue uno de los aspectos que más preocupación generó entre quienes observaron la escena.

Según trascendió, la mujer que viajaba en la moto también habría compartido las imágenes junto a una frase que causó aún más indignación: “Un Willy con el gordito JAJAJA”.

Vecinos de la zona compartieron el video y realizaron un reclamo público ante lo que, según denunciaron, no sería un hecho aislado.

“Somos vecinos de la zona norte de la Capital y queremos realizar un reclamo, ya que creemos que es la única forma de que, tal vez, estos menores de edad tomen conciencia de la situación”, expresaron.

De acuerdo con los testimonios, las maniobras peligrosas se repetirían periódicamente en el sector y, en algunas ocasiones, continuarían hasta altas horas de la noche.

Los vecinos solicitaron que se refuercen los controles para evitar este tipo de conductas y advirtieron sobre el riesgo que representan no solo para quienes circulan en la motocicleta, sino también para terceros.

La escena volvió a poner en debate la responsabilidad al momento de transportar a menores y los peligros de realizar maniobras temerarias en la vía pública, especialmente cuando hay un bebé involucrado.