Limpiaron un bosque con buenas intenciones pero recibieron una multa de 10.000 dólares

Según las autoridades de Michigan, la superficie de un campo empleado para gestionar estos residuos se había duplicado y terminó avanzando sobre el humedal. Una inspección posterior confirmó que el paisaje había sido modificado y que el área había sido transformada en un campo de maíz.

Multan con U$S10.000 a ganaderos por destruir humedales

El daño del bosque salió a la luz durante una investigación del Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan, conocido como EGLE, relacionada inicialmente con otra infracción del permiso ambiental de la explotación. Los inspectores determinaron que el terreno incluía 69 acres de humedales protegidos y que la actividad agrícola se había extendido sobre esa superficie.

El Estado de Michigan llevó el caso a los tribunales en octubre de 2022, al considerar que la familia había infringido la legislación estatal que protege los humedales. El 26 de julio de 2024, una jueza del Tribunal de Circuito del condado de Ingham falló a favor de las autoridades ambientales. La resolución responsabilizó a Weaverland Farms y a los miembros de la familia involucrados por la alteración del terreno.

La sentencia estableció dos consecuencias concretas, la explotación debía restaurar los 69 acres de humedal y pagar una multa de 10.000 dólares. El objetivo de la restauración es recuperar un ecosistema que cumple funciones importantes para la calidad del agua y proporciona hábitat para distintas especies.