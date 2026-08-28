Limpiaron un bosque con buenas intenciones pero recibieron una multa de 10.000 dólares

Una explotación ganadera en Estados Unidos amplió sus tierras de cultivo a costa de un ecosistema protegido. Lo que parecía una forma de conseguir más espacio en el bosque para producir alimento para el ganado terminó convirtiéndose en un caso ambiental.
El caso ocurrió en Sanilac County, Michigan, donde funciona Weaverland Farms, una explotación dedicada a la producción lechera. Los propietarios y miembros de la familia que administraba el establecimiento despejaron 69 acres de humedal boscoso.
Limpiaron un bosque y terminaron multados por violar ley de humedales
En este terreno despejadocomenzaron a cultivar principalmente maíz destinado a alimentar a las vacas de la explotación. La intervención también tenía otro objetivo. El bosque despejado comenzó a utilizarse para distribuir el estiércol producido por el ganado.
Según las autoridades de Michigan, la superficie de un campo empleado para gestionar estos residuos se había duplicado y terminó avanzando sobre el humedal. Una inspección posterior confirmó que el paisaje había sido modificado y que el área había sido transformada en un campo de maíz.
Multan con U$S10.000 a ganaderos por destruir humedales
El daño del bosque salió a la luz durante una investigación del Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan, conocido como EGLE, relacionada inicialmente con otra infracción del permiso ambiental de la explotación. Los inspectores determinaron que el terreno incluía 69 acres de humedales protegidos y que la actividad agrícola se había extendido sobre esa superficie.
El Estado de Michigan llevó el caso a los tribunales en octubre de 2022, al considerar que la familia había infringido la legislación estatal que protege los humedales. El 26 de julio de 2024, una jueza del Tribunal de Circuito del condado de Ingham falló a favor de las autoridades ambientales. La resolución responsabilizó a Weaverland Farms y a los miembros de la familia involucrados por la alteración del terreno.
La sentencia estableció dos consecuencias concretas, la explotación debía restaurar los 69 acres de humedal y pagar una multa de 10.000 dólares. El objetivo de la restauración es recuperar un ecosistema que cumple funciones importantes para la calidad del agua y proporciona hábitat para distintas especies.