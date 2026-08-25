Obtuvo una finca, plantó un millón de árboles y 23 años después logró el regreso de una especie que se expande por todo el país

Esta especie había desaparecido del lugar porque el sobrepastoreo de ovejas y ciervos había eliminado buena parte del pino silvestre y el abedul. Sin árboles, las ardillas se quedaron sin alimento ni refugio. Se trasladaron exactamente 36 ardillas rojas, seleccionadas de poblaciones estables de distintas zonas de Escocia. Los ejemplares fueron tomados de varios sitios para evitar problemas de consanguinidad. Durante los primeros meses en la reserva recibieron alimentación artificial mientras se adaptaban y aprendían a desenvolverse en el nuevo bosque.

¿Por qué es fundamental el regreso de esta especie?

El regreso de la especie generó un círculo virtuoso. Estos animales entierran piñas, nueces y semillas para el invierno. Como olvidan la ubicación de muchos de sus escondites, terminan favoreciendo la regeneración natural del bosque y acelerando su expansión.

Su reintroducción es fundamental, ya que la especie estuvo a punto de desaparecer de Gran Bretaña. Durante años, los guardabosques la mataron porque era considerada una plaga, mientras que la destrucción de su hábitat natural redujo aún más sus poblaciones. A esto se sumó un virus mortal transmitido por las ardillas grises invasoras, que ha dificultado su recuperación.

Actualmente, las cámaras trampa confirman que la población se reproduce de forma saludable e incluso se está expandiendo fuera de los límites de la reserva. El sueño original de Paul Lister era cercar la propiedad para reintroducir lobos y osos, imitando el éxito del Parque Nacional de Yellowstone.

Sin embargo, las regulaciones del gobierno escocés, las leyes de libre acceso a la naturaleza y el rechazo de los granjeros locales de la región han mantenido este plan congelado. Lister ha reconocido que debido a la escala territorial necesaria (necesitaría el doble de hectáreas), es probable que el regreso del lobo salvaje a Escocia quede en manos de futuras generaciones o de alianzas más grandes entre terratenientes.