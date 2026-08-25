Colocar cajas de cartón en la tierra del árbol frutal: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Las cajas de cartón que suelen terminar en la basura pueden tener una segunda vida en el jardín. Aunque no parezca un elemento útil en la jardinería, este desecho incidirá en el correcto desarrollo del árbol frutal. A continuación, te voy a contar para qué sirve y cómo usarlo.
Jardinería: para qué sirve colocar cajas de cartón en la tierra del árbol frutal
Uno de los principales beneficios de este truco de jardinería es la conservación de la humedad. Cuando el suelo queda expuesto directamente al sol y al viento, el agua puede evaporarse con mayor rapidez. Una capa de cartón ayuda a cubrir la superficie y puede contribuir a que la tierra mantenga en buen estado durante más tiempo.
También puede servir para controlar la aparición de malezas. Al bloquear parcialmente el paso de la luz, dificulta que muchas hierbas crezcan alrededor del árbol frutal. Esto permite reducir la competencia por agua y nutrientes, algo especialmente importante para plantas jóvenes.
Otra de sus funciones de este truco de jardinería está relacionada con la temperatura. El acolchado con cajas de cartón actúa como una capa protectora frente a los cambios bruscos, principalmente ahora que estamos por pasar del invierno a la primavera.
Cómo usar correctamente las cajas de cartón en el árbol frutal
Antes de colocar las cajas, es fundamental revisar el material. Se deben retirar cintas adhesivas, plásticos, etiquetas y cualquier otro elemento que no pueda degradarse naturalmente. También es preferible utilizar cartón simple, sin recubrimientos brillantes ni una cantidad excesiva de tintas.
Una vez limpio, el cartón puede extenderse sobre la tierra alrededor del árbol frutal. Conviene evitar que quede pegado directamente al tronco, dejando un pequeño espacio para favorecer la circulación de aire y evitar la acumulación constante de humedad en esa zona.
Para mejorar el resultado, el cartón puede cubrirse con otros materiales orgánicos, como hojas secas o restos vegetales. Con el paso del tiempo, estos elementos se irán descomponiendo y contribuirán a mejorar la estructura del suelo.
De esta manera, reutilizar una caja de cartón puede convertirse en un aliado de la jardinería, lo cual nos ayudará a que el árbol frutal que tenemos en casa (sea limonero, naranjo, ciruelo o cualquier otro) crezca con mayor fuerza.
En pocas palabras
- Cartón en la tierra: Reutilizar cajas de cartón en jardinería ayuda a conservar la humedad y controlar malezas en árboles frutales.
- Beneficios adicionales: El cartón actúa como aislante térmico, protegiendo las raíces de cambios bruscos de temperatura, especialmente en primavera.
- Modo de uso: Retirar elementos no degradables, evitar contacto directo con el tronco y, opcionalmente, cubrir con material orgánico para mejorar el suelo.