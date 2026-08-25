Colocar cajas de cartón en la tierra del árbol frutal: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Otra de sus funciones de este truco de jardinería está relacionada con la temperatura. El acolchado con cajas de cartón actúa como una capa protectora frente a los cambios bruscos, principalmente ahora que estamos por pasar del invierno a la primavera.

Tus árboles frutales crecerán con más fuerza gracias a este truco de jardinería.

Cómo usar correctamente las cajas de cartón en el árbol frutal

Antes de colocar las cajas, es fundamental revisar el material. Se deben retirar cintas adhesivas, plásticos, etiquetas y cualquier otro elemento que no pueda degradarse naturalmente. También es preferible utilizar cartón simple, sin recubrimientos brillantes ni una cantidad excesiva de tintas.

Una vez limpio, el cartón puede extenderse sobre la tierra alrededor del árbol frutal. Conviene evitar que quede pegado directamente al tronco, dejando un pequeño espacio para favorecer la circulación de aire y evitar la acumulación constante de humedad en esa zona.

Las cajas de cartón son un tesoro para la jardinería.

Para mejorar el resultado, el cartón puede cubrirse con otros materiales orgánicos, como hojas secas o restos vegetales. Con el paso del tiempo, estos elementos se irán descomponiendo y contribuirán a mejorar la estructura del suelo.

De esta manera, reutilizar una caja de cartón puede convertirse en un aliado de la jardinería, lo cual nos ayudará a que el árbol frutal que tenemos en casa (sea limonero, naranjo, ciruelo o cualquier otro) crezca con mayor fuerza.