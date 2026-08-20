Cuál es el mejor día de agosto para abonar un árbol de naranjas, según el calendario lunar

El calendario lunar recomienda abonar el árbol de naranjas esta fecha.

La elección de la Luna llena se relaciona con la idea de que el sistema radicular puede encontrarse especialmente activo durante este período. Por ello, quienes siguen el calendario lunar consideran que incorporar nutrientes alrededor del 28 de agosto puede favorecer el desarrollo de las raíces y contribuir al crecimiento posterior del árbol.

Sin embargo, elegir una fecha no es suficiente para garantizar un buen resultado. Antes de fertilizar, es necesario comprobar las condiciones del suelo. La tierra debe encontrarse ligeramente húmeda, pero nunca completamente empapada. Si está demasiado seca, conviene realizar primero un riego moderado y esperar a que la humedad se distribuya.

El 28 de agosto es un día clave para abonar el árbol frutal de naranjas.

Cómo aplicar abono al árbol de naranjas

Para obtener mejores resultados, debemos comprar un producto formulado específicamente para cítricos y seguir las instrucciones indicadas en el envase. La cantidad adecuada dependerá del tipo de fertilizante, el tamaño del naranjo y las características del suelo.

En este sentido, expertos aseguran que añadir más abono del sugerido no acelerará el crecimiento del mencionado árbol frutal ni garantizará una mayor producción de naranjas. Por el contrario, un exceso de fertilizante puede generar una concentración elevada de sales y afectar las raíces.