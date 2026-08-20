El calendario lunar es utilizado por muchos aficionados a la jardinería como una guía para organizar distintas tareas relacionadas con el cuidado de las plantas. Con estas prácticas podemos conseguir distintos beneficios, especialmente si hablamos de un árbol frutal como el naranjo. En este sentido, hoy sabrás cuándo conviene abonar este ejemplar para cosechar naranjas jugosas en los meses posteriores.
Cuál es el mejor día de agosto para abonar un árbol de naranjas, según el calendario lunar
Quien tenga un árbol frutal de naranjas podrá abonarlo según la tradición del calendario lunar. Descubrí la fecha sugerida
Calendario lunar: este es el mejor día agosto para colocar abono en un árbol de naranjas
El calendario lunar no solo es una guía que nos orienta al momento de podar un árbol de naranjas. Este sistema milenario nos ayuda a saber, además, cuándo conviene colocar abono a un naranjo.
De acuerdo con esta tradición, el 28 de agosto, coincidente con la Luna llena, es uno de los momentos señalados para aplicar abono al árbol de naranjas. La creencia sostiene que durante esta fase existe una mayor actividad en los tejidos vegetales y que la savia presenta un movimiento favorable para aprovechar los nutrientes disponibles en el suelo.
La elección de la Luna llena se relaciona con la idea de que el sistema radicular puede encontrarse especialmente activo durante este período. Por ello, quienes siguen el calendario lunar consideran que incorporar nutrientes alrededor del 28 de agosto puede favorecer el desarrollo de las raíces y contribuir al crecimiento posterior del árbol.
Sin embargo, elegir una fecha no es suficiente para garantizar un buen resultado. Antes de fertilizar, es necesario comprobar las condiciones del suelo. La tierra debe encontrarse ligeramente húmeda, pero nunca completamente empapada. Si está demasiado seca, conviene realizar primero un riego moderado y esperar a que la humedad se distribuya.
Cómo aplicar abono al árbol de naranjas
Para obtener mejores resultados, debemos comprar un producto formulado específicamente para cítricos y seguir las instrucciones indicadas en el envase. La cantidad adecuada dependerá del tipo de fertilizante, el tamaño del naranjo y las características del suelo.
En este sentido, expertos aseguran que añadir más abono del sugerido no acelerará el crecimiento del mencionado árbol frutal ni garantizará una mayor producción de naranjas. Por el contrario, un exceso de fertilizante puede generar una concentración elevada de sales y afectar las raíces.
En pocas palabras
- Calendario lunar: El 28 de agosto, fecha de Luna llena, es ideal para abonar naranjos.
- Crecimiento y raíces: Se cree que la Luna llena potencia la actividad radicular y la absorción de nutrientes.
- Fertilización: Aplicar abono específico para cítricos según las instrucciones, evitando excesos.