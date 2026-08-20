Irrigación destituyó a 5 inspectores de cauce de Corralitos y uno deberá devolver $27 millones

Sergio Marinelli, titular del Departamento General de Irrigación, firmó las resoluciones del Tribunal Administrativo sobre la inspección de cauce de Los Corralitos.

Irrigación detectó múltiples irregularidades

La resolución 295 del Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación, fechada el miércoles 19 agosto, lleva las firmas de Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación, y de los consejeros de los ríos Tunuyán Inferior, Atuel, Mendoza y Diamante.

Se resolvió, además, enviar los contenidos de las resoluciones 294, 295 y 296 al Ministerio Público Fiscal, donde Alejandro Currenti es investigado penalmente por la posible comisión de delitos de acción pública.

Los documentos emitidos por el Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación revelaron múltiples irregularidades, como utilización de firmas de una persona fallecida, liquidación indebida de viáticos y gastos injustificados en contratos de maquinaria.

El Ministerio Público Fiscal investiga el manejo de fondos en la inspección de cauce Corralitos. Foto: Gobierno de Mendoza

Además, se rechazó la rendición de cuentas del ejercicio 2023 "debido a la falta de transparencia en los registros contables y al incumplimiento de las normativas de contratación".

Se usó la firma digital de un inspector de cauce fallecido

Según la resolución 295 del Tribunal Administrativo de Irrigación, los destituidos utilizaron, de modo indebido, la firma digital (también denominado token bancario) del fallecido Pedro Vicente Pelayes, quien se desempeñó como primer delegado de la inspección de cauce y falleció el 24 de octubre de 2022.

"A pesar de su deceso, y de que su mandato y facultades legales se extinguieron de inmediato, el cuadro de autoridades continuó operando de manera activa la cuenta bancaria oficial de la Inspección de Cauce utilizando su firma digital o token para realizar transferencias. Se constató que estas transacciones irregulares se efectuaron desde el día de su muerte hasta, por lo menos, el 14 de junio de 2024", indicó el Tribunal Administrativo de Irrigación.

Cobro de viáticos, en la mira

El cobro indebido de viáticos por parte de Alejandro Currenti es otra de las irregularidades centrales detectadas y sancionadas por el Honorable Tribunal Administrativo.

Según la resolución administrativa, durante enero, febrero, marzo y abril de 2023 percibió de la Inspección de Cauce $1.182.800 en concepto de viáticos. Sin embargo, al momento de cobrar esos fondos, la Inspección adeudaba el pago de los aportes y contribuciones de seguridad social del personal (cargas sociales declaradas en el Formulario 931 de AFIP).

Según el Tribunal Administrativo, "el inspector no puede cobrarse los viáticos autorizados en el Presupuesto si antes no se encuentran íntegramente canceladas las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social del personal de la Inspección de Cauce. La normativa busca asegurar una gestión racional de los fondos públicos. Si la Inspección no cuenta con recursos suficientes para cubrir sus obligaciones prioritarias (como los aportes de sus trabajadores), tampoco los tiene para que el administrador se cobre sus viáticos".