Accidente del Acceso Este: Antonela Murga y su hijo siguen graves y fueron sometidos a una traqueotomía

El nene de 10 años también se encuentra grave y con pronóstico reservado. Fue sometido a la misma intervención que su mamá, en el Hospital Notti. Sin embargo, a diferencia de ella, mostró algunas respuestas ante estímulos externos, aunque su estado continúa siendo delicado.

Los médicos esperan que tanto Antonela como su hijo alcancen una estabilidad clínica general que permita diagramar cuál es el camino médico a seguir. Por ahora, esa posibilidad depende de la evolución de ambos durante los próximos días.

Piden cadena de oración por la recuperación de los heridos

En las redes sociales de la familia de Antonela, difundieron una cadena de oración que se está realizando todos los días a las 23 horas, y fue propuesta por la comunidad de la Iglesia de la Carrodilla.

La comunidad de Nuestra Señora de la Carrodilla convocó a esta oración colectiva, por la recuperación del niño y su madre Antonela. "No están solos, los sostenemos con nuestra oración", compartieron en el pedido.

La tragedia en el Acceso Este

El accidente ocurrió el sábado 8 de agosto, cerca de las 11.30, en el cruce del Acceso Este y calle Alberdi, frente a la Terminal de Ómnibus de Mendoza, en Guaymallén.

Por causas que todavía son investigadas, un Jeep Renegade conducido por Francisco Iván Santos, de 19 años, y con licencia de conducir reciente, perdió el control e impactó contra una Nissan Kicks en la que viajaba la familia Assenza-Murga. Tras el choque, ambos vehículos atravesaron el puente y cayeron hacia calle Alberdi.

El accidente, ocurrido el 8 de agosto, se cobró la vida de Claudio Assenza (43), mientras que Antonela Murga y Agustín Assenza se encuentran graves.

Como consecuencia del impacto, Claudio Assenza, de 43 años, murió en el lugar. El conductor del Jeep no sufrió heridas de gravedad.

La hija menor de la familia, de 7 años, también resultó herida, aunque sus lesiones fueron de menor consideración y ya recibió el alta médica.

La investigación del accidente

Mientras la familia espera la evolución de Antonela y su hijo, la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Entre las medidas que deberán conocerse se encuentran las pericias realizadas sobre los vehículos y los resultados de los estudios que permitan establecer si hubo algún factor relacionado con el consumo de alcohol. También deberá definirse la situación procesal del conductor de 19 años, a partir de las pruebas reunidas en la causa.

La familia, en tanto, concentra sus expectativas en la recuperación de los dos sobrevivientes que permanecen internados y en poder avanzar, cuando su estado lo permita, hacia la rehabilitación.