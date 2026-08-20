Antonela Murga (39) y su hijo de 10 años continúan internados, su estado es grave y tienen pronóstico reservado, a 11 días del accidente en el que dos vehículos cayeron desde el puente del Acceso Este hacia calle Alberdi, en Guaymallén. Este miércoles, ambos fueron sometidos a una traqueotomía para despejar sus vías respiratorias.
Accidente del Acceso Este: Antonela Murga y su hijo siguen graves y fueron sometidos a una traqueotomía
La mujer está en el Hospital Central y el niño en el Notti. Ambos tienen pronóstico reservado y se espera alguna evolución para determinar el camino a seguir
Antonela permanece internada en el Hospital Central, mientras que su hijo continúa en el Hospital Humberto Notti. La evolución de ambos es seguida de cerca por los equipos médicos y, por el momento, la familia aguarda una mejoría que permita avanzar hacia una nueva etapa del tratamiento.
Cuál es el parte médico de Antonela y su hijito
Antonela Murga permanece en estado grave, con pronóstico reservado. Según el último parte, continúa inconsciente. El miércoles fue sometida a una traqueotomía, una intervención que permite mantener despejada la vía aérea y facilitar la asistencia respiratoria cuando es necesaria.
El nene de 10 años también se encuentra grave y con pronóstico reservado. Fue sometido a la misma intervención que su mamá, en el Hospital Notti. Sin embargo, a diferencia de ella, mostró algunas respuestas ante estímulos externos, aunque su estado continúa siendo delicado.
Los médicos esperan que tanto Antonela como su hijo alcancen una estabilidad clínica general que permita diagramar cuál es el camino médico a seguir. Por ahora, esa posibilidad depende de la evolución de ambos durante los próximos días.
Piden cadena de oración por la recuperación de los heridos
En las redes sociales de la familia de Antonela, difundieron una cadena de oración que se está realizando todos los días a las 23 horas, y fue propuesta por la comunidad de la Iglesia de la Carrodilla.
La comunidad de Nuestra Señora de la Carrodilla convocó a esta oración colectiva, por la recuperación del niño y su madre Antonela. "No están solos, los sostenemos con nuestra oración", compartieron en el pedido.
La tragedia en el Acceso Este
El accidente ocurrió el sábado 8 de agosto, cerca de las 11.30, en el cruce del Acceso Este y calle Alberdi, frente a la Terminal de Ómnibus de Mendoza, en Guaymallén.
Por causas que todavía son investigadas, un Jeep Renegade conducido por Francisco Iván Santos, de 19 años, y con licencia de conducir reciente, perdió el control e impactó contra una Nissan Kicks en la que viajaba la familia Assenza-Murga. Tras el choque, ambos vehículos atravesaron el puente y cayeron hacia calle Alberdi.
Como consecuencia del impacto, Claudio Assenza, de 43 años, murió en el lugar. El conductor del Jeep no sufrió heridas de gravedad.
La hija menor de la familia, de 7 años, también resultó herida, aunque sus lesiones fueron de menor consideración y ya recibió el alta médica.
La investigación del accidente
Mientras la familia espera la evolución de Antonela y su hijo, la investigación judicial continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.
Entre las medidas que deberán conocerse se encuentran las pericias realizadas sobre los vehículos y los resultados de los estudios que permitan establecer si hubo algún factor relacionado con el consumo de alcohol. También deberá definirse la situación procesal del conductor de 19 años, a partir de las pruebas reunidas en la causa.
La familia, en tanto, concentra sus expectativas en la recuperación de los dos sobrevivientes que permanecen internados y en poder avanzar, cuando su estado lo permita, hacia la rehabilitación.
En pocas palabras
- Estado Crítico: Antonela Murga y su hijo Agustín continúan graves tras el accidente del Acceso Este; ambos fueron sometidos a traqueotomías.
- Internación y Pronóstico: Murga se encuentra en el Hospital Central y el niño en el Hospital Notti, ambos con pronóstico reservado a la espera de evolución.
- Investigación en Curso: se investigan las causas del siniestro que provocó la caída de dos vehículos del puente, resultando en una víctima fatal y heridos.