La Suprema Corte confirmó la condena a 11 años de cárcel para un homicida al volante

Juan Manuel Viudez, (62) y su hija María Laura (39), víctimas fatales del conductor Adrián Ocampo Cazón, condenado a prisión e inhabilitación.

Mató, se fugó y cayó 12 años después

Adrián Ocampo Cazón había sido condenado en noviembre de 2025 porque luego del accidente fatal se fugó a Bolivia, su país de origen. Aprovechó que en Mendoza estaba con prisión domiciliaria porque la jueza Alejandra Mauricio había bajado la calificación de homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de 8 a 25 años, por homicidio culposo, con una condena mucho menor, de 4 a 6 años.

Tras haber sido nuevamente calificado el caso como homicidio con dolo eventual, fue detenido en 2025 y puesto a disposición de la Justicia, que lo llevó a juicio oral y público por el delito gravísimo: homicidio con dolo eventual.

El auto en que viajaban Juan Manuel Viudez y su hija, María Laura, y que fue chocado de frente por el condenado Ocampo Cazón.

Durante la investigación quedó demostrado que el imputado Adrián Ocampo Cazón circulaba en contramano por el Acceso Este a la altura de la ruta 50 -vía de alta circulación-; lo que fue advertido y reprochado por otros automovilistas que lograron esquivarlo antes de que sucediera la tragedia con Juan Manuel Viudez y su hija, María Laura.

Pudo evitar la tragedia pero siguió a contramano

Aunque no quedara demostrado que el condenado estaba ebrio, para la Suprema Corte de Justicia sí quedó ampliamente confirmado que Ocampo Cazón pudo haber evitado la tragedia y aún así siguió circulando a contramano.

Ésa fue la clave del caso: le advirtieron de que manejando de ese modo podía causar un accidente y continuó la marcha.