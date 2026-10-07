La Suprema Corte de Justicia confirmó, en fallo unánime, la condena a 11 años de prisión y 10 años de inhabilitación para manejar para Adrián Ocampo Cazón por los homicidios al volante de Juan Manuel Viudez, de 62 años, y su hija María Laura, de 39 años.
La Suprema Corte confirmó la condena a 11 años de cárcel para un homicida al volante
En 2013, Adrián Ocampo Cazón iba en contramano por el Acceso Este y chocó de frente a un padre y su hija. Se fugó y fue condenado en 2025. Sentencia definitiva
El 11 de febrero de 2013, Ocampo Cazón manejaba su Renault 19 en contramano por el Acceso Este a la altura de la ruta provincial 50 y chocó de frente con el Peugeot 405, en que circulaban padre e hija.
El caso fue calificado como homicidio con dolo eventual y la sentencia definitiva fue confirmada por tres jueces de la Suprema Corte de Justicia: Dalmiro Garay, Teresa Day y Omar Palermo.
Mató, se fugó y cayó 12 años después
Adrián Ocampo Cazón había sido condenado en noviembre de 2025 porque luego del accidente fatal se fugó a Bolivia, su país de origen. Aprovechó que en Mendoza estaba con prisión domiciliaria porque la jueza Alejandra Mauricio había bajado la calificación de homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de 8 a 25 años, por homicidio culposo, con una condena mucho menor, de 4 a 6 años.
Tras haber sido nuevamente calificado el caso como homicidio con dolo eventual, fue detenido en 2025 y puesto a disposición de la Justicia, que lo llevó a juicio oral y público por el delito gravísimo: homicidio con dolo eventual.
Durante la investigación quedó demostrado que el imputado Adrián Ocampo Cazón circulaba en contramano por el Acceso Este a la altura de la ruta 50 -vía de alta circulación-; lo que fue advertido y reprochado por otros automovilistas que lograron esquivarlo antes de que sucediera la tragedia con Juan Manuel Viudez y su hija, María Laura.
Pudo evitar la tragedia pero siguió a contramano
Aunque no quedara demostrado que el condenado estaba ebrio, para la Suprema Corte de Justicia sí quedó ampliamente confirmado que Ocampo Cazón pudo haber evitado la tragedia y aún así siguió circulando a contramano.
Ésa fue la clave del caso: le advirtieron de que manejando de ese modo podía causar un accidente y continuó la marcha.
En pocas palabras
- Suprema Corte: confirmó la condena a 11 años de prisión para Adrián Ocampo Cazón.
- Crimen: fue por el homicidio con dolo eventual de padre e hija en febrero de 2013.
- Fuga y detención: el condenado se fugó a Bolivia y fue detenido 12 años después.