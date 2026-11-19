La Justicia Federal le había ordenado a Medifé que bajara la cuota que les cobraba a esa pareja de jubilados, pero la prepaga no acató ese fallo judicial.

Eso motivó que ellos apelaran a la Justicia Federal, y ésta le ordenó a Medifé a readecuar la cuota en 48 horas, pero la prepaga tardó 28 días en cumplir y lo hizo recién después de que le fijaran sanciones punitorias de $20.000 diarios.

Sin embargo, en noviembre de 2024 volvió a facturar una cuota de $678.247, lo que llevó a que se hicieran efectivas y se elevaran las sanciones.

"Ante esa conducta, los dos jubilados perjudicados nos contactaron para iniciar una demanda en la Justicia provincial por daños y perjuicios. Así fue que la sentencia inicial de agosto pasado la condenó sólo a pagar $6 millones por daño moral, nosotros la apelamos y la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil le sumó a eso otros $5 millones por daño punitivo", marcó Jorge Caloiro, uno de los abogados que representaron a los jubilados.

La Justicia condenó los incumplimientos de la prepaga

El Tribunal valoró que la empresa no probó las supuestas fallas informáticas que alegó, y también la condición de adultos mayores de los afectados y que se trata de un servicio esencial de salud. Con todo eso concluyó que la conducta fue lo bastante grave para aplicar la sanción. Las costas de la alzada quedaron a cargo de Medifé.

La Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza (al mando de las doctoras Ruiz Díaz, Carabajal Molina y Marsala) revocó parcialmente el fallo de grado: