Con un fallo que genera un fuerte precedente, la Cámara de Apelaciones de Mendoza, condenó a la prepaga Medifé a pagarle $11 millones a una pareja de jubilados que la habían demandado por la fuerte suba que les aplicó a las cuotas que ellos pagaban.
Una prepaga deberá pagarle $11 millones a dos jubilados por los aumentos siderales de las cuotas
La Cámara de Apelaciones amplió la condena contra la prepaga y le sumó $5 millones por daño punitivo. Fue por los reiterados incumplimientos
El origen de la demanda obliga a repasar lo que habilitó el decreto 70 que firmó el presidente Javier Milei en el 2023. En ese documento se liberaba el control de las cuotas que podían cobrar las prepagas, lo que generó que varias de ellas elevaran las cuotas a sumas siderales.
Segun consta en el expediente la pareja de jubilados que conforman Silvia Elvira Pott (78) y Macedonio Enrique Balbi (80) inició la demanda judicial porque pasó de pagar una cuota de $131.723 en diciembre de 2023 a $368.188 en marzo de 2024.
Eso motivó que ellos apelaran a la Justicia Federal, y ésta le ordenó a Medifé a readecuar la cuota en 48 horas, pero la prepaga tardó 28 días en cumplir y lo hizo recién después de que le fijaran sanciones punitorias de $20.000 diarios.
Sin embargo, en noviembre de 2024 volvió a facturar una cuota de $678.247, lo que llevó a que se hicieran efectivas y se elevaran las sanciones.
"Ante esa conducta, los dos jubilados perjudicados nos contactaron para iniciar una demanda en la Justicia provincial por daños y perjuicios. Así fue que la sentencia inicial de agosto pasado la condenó sólo a pagar $6 millones por daño moral, nosotros la apelamos y la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil le sumó a eso otros $5 millones por daño punitivo", marcó Jorge Caloiro, uno de los abogados que representaron a los jubilados.
La Justicia condenó los incumplimientos de la prepaga
El Tribunal valoró que la empresa no probó las supuestas fallas informáticas que alegó, y también la condición de adultos mayores de los afectados y que se trata de un servicio esencial de salud. Con todo eso concluyó que la conducta fue lo bastante grave para aplicar la sanción. Las costas de la alzada quedaron a cargo de Medifé.
La Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza (al mando de las doctoras Ruiz Díaz, Carabajal Molina y Marsala) revocó parcialmente el fallo de grado:
- Acreditación de Culpa Grave: determinó que la reiterada desatención y demora de Medifé en cumplir una orden cautelar dictada para proteger la salud de adultos mayores configuraba una grosera negligencia que justificaba la multa civil.
- Aplicación de Daño Punitivo: condenó a Medifé al pago de $5.000.000 adicionales por daño punitivo ($2.500.000 para Silvia Elvira Pott y $2.500.000 para Macedonio Enrique Balbi).
- Condena Total: fijó el monto definitivo indemnizatorio en $11.000.000 ($6.000.000 por daño moral + $5.000.000 por daño punitivo), más intereses y costas de alzada a cargo de la demandada.
En pocas palabras
- Fallo Judicial: la Cámara de Apelaciones de Mendoza condenó a Medifé a pagar $11 millones a dos jubilados.
- Incumplimiento y Sanción: la prepaga incurrió en reiterados incumplimientos de una orden judicial, lo que derivó en un daño punitivo de $5 millones.
- Precedente legal: la sentencia establece un precedente por la aplicación de daño punitivo ante la desatención de una orden cautelar en servicio de salud.