La fiscalía maneja algunos indicios que ubicarían a la mujer en una localidad de Bolivia en la que tiene familiares. Otro dato que se tuvo en cuenta es que Florentina no utilizaba un celular propio. En la casa había un aparato que compartía toda la familia, pero ese teléfono quedó en la vivienda.

Por ahora, la posibilidad de que haya viajado por su propia voluntad es una línea de investigación y no una certeza sobre su paradero.

La zona de Fray Luis Beltrán en donde está ubicada la finca que Florentina Sanchez Vargas compartía con su pareja, Severo Rentería y sus hijos. Google maps

Liberaron a su pareja, pero sigue imputado por femicidio

Severo Rentería recuperó la libertad luego de que el fiscal evaluara los resultados de las medidas de prueba realizadas hasta el momento. La imputación por femicidio se dispuso inicialmente para avanzar con la investigación y evitar que el hombre pudiera entorpecer la producción de pruebas.

Sin embargo, los elementos reunidos no fueron suficientes para mantener preso a Rentería. La liberación no implica un sobreseimiento ni el cierre de la investigación, por el contrario, el hombre continúa imputado mientras avanza la causa.

Tres rastrillajes y pericias sin resultados

Antes de disponer la libertad de Rentería, los investigadores realizaron tres rastrillajes en distintos sectores de Fray Luis Beltrán. Los operativos contaron con unos 85 efectivos desplegados en forma simultánea, además de perros, Policía Montada, Policía Científica, Bomberos, personal de Búsqueda de Personas y drones. Ninguno de los procedimientos permitió encontrar rastros de Florentina.

También se realizaron pericias en la vivienda donde residía la familia para detectar posibles manchas hemáticas, pero los resultados fueron negativos. Se secuestraron prendas de vestir que fueron remitidas al Laboratorio de Genética, aunque tampoco aportaron resultados positivos para la investigación.

A estas medidas se sumaron el análisis de cámaras de seguridad y de dispositivos celulares de familiares, además de declaraciones testimoniales de allegados, los hijos de Florentina, personal docente y trabajadores de la finca donde vivía.

El antecedente de violencia de género

La hipótesis del femicidio sigue formando parte de la investigación, entre otros motivos por el antecedente de violencia de género que involucra a la pareja. En 2025, Florentina había denunciado a Rentería por lesiones y amenazas.

Ese antecedente no desaparece con la liberación del hombre. Sin embargo, hasta el momento, las medidas realizadas no aportaron pruebas que permitan atribuirle la desaparición de la mujer o sostener que fue víctima de un femicidio.

La búsqueda de Florentina continúa y la Fiscalía mantiene abiertas las distintas líneas de investigación para establecer qué ocurrió y dónde se encuentra.