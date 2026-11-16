Lo condenaron 2 veces por delitos con armas y ahora cayó preso gracias a un peritaje balístico

El operativo por el ataque con un arma de fuego se realizó en el barrio Mathieu de Las Heras.

Sin embargo, en las inmediaciones, más precisamente en el barrio Mathieu, la Policía detuvo a una pareja, más tarde identificados como el tío y una hermana del herido. Ambos circulaban en un automóvil Citröen gris y cuando estaban por ser identificados huyeron corriendo.

La víctima negó que ambos familiares hubieran tenido que ver con el disparo que recibió en una pierna e insistió con la versión de los asaltantes encapuchados que lo despojaron del biciclo.

El hallazgo del arma de fuego

Casi al mismo tiempo, los investigadores hallaron un arma de fuego de marca Tala calibre 22 en cercanías de donde habían sido detenidos los parientes del muchacho. Además, cuando peritaron el vehículo encontraron al menos 4 vainas servidas del arma incautada.

Los peritajes realizados por los especialistas del Laboratorio de Huellas Balísticas determinaron, tras un comparativo específico, que las vainas servidas habían sido disparadas por el arma tipo pistola secuestrada.

Cuando al hombre le pidieron la documentación habilitante para portar el arma de fuego respondió que carecía de la misma.

El fiscal de turno de la Unidad de Flagrancia le imputó el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y ordenó la detención.

Más tarde, durante una audiencia inicial Tabaré Ezcurra, de la Fiscalía de Flagrancia, pidió la prisión preventiva para el acusado y la jueza Mariana Gardey se la dio, tras lo cual el hombre fue alojado en el establecimiento penitenciario San Felipe, en Ciudad.

El caso tendrá sentencia judicial en las próximas semanas.

Los antecedentes con armas del imputado

1) El Juzgado Penal Colegiado 2 lo había condenado por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en contexto de violencia de género ocurridos en 2023.

La sentencia fue a 1 año, 7 meses y 26 días de prisión efectiva había sido cumplida en agosto de 2025, lo que permitió la liberación.

2) Antes, había sido condenado a la pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso (no fue a la cárcel) por el delito de portación ilegítima de arma de guerra atenuada en concurso real con otro delito: encubrimiento simple.

Los hechos, de acuerdo a la sentencia judicial, ocurrieron en 2019, un año antes de la pandemia de coronavirus.

El Juzgado Penal Colegiado 2 dejó constancia de lo actuado en la sentencia número 4751.