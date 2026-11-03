Un hombre de 77 años quiso entrar al Polo Judicial con un arma y 13 cartuchos en un maletín negro

Uno de los escáneres instalados en el Polo Judicial permitió detectar la portación del arma y los cartuchos en un maletín negro.

El 26 de octubre, Mario Esnal fue condenado por la portación ilegítima de arma de fuego apta para el disparo y con un cargador con balas cuando ingresaba al Polo Judicial.

La jueza penal Alejandra Alonso le impuso una pena de 2 años y 4 meses de ejecución condicional e inhabilitación por el doble de tiempo para portar armas de fuego.

Además, ordenó el decomiso del arma de fuego y que concretara una donación a una ONG mendocina, a modo de reparación por la infracción.

El maletín negro y el arma apta para el disparo

Según las actuaciones judiciales, el hombre -que vive en un barrio privado de La Puntilla, Luján- portaba un arma de fuego tipo pistola marca Bersa modelo Thunder 9 ultra compacto y de calibre 9 con numeración alfanumérica claramente legible e identificable.

Junto con el arma, el cargador con 13 cartuchos del mismo calibre. Todo en el maletín negro y sin documentación habilitante.

Aquel 16 de octubre, Mario Esnal fue aprehendido y los bienes incautados quedaron a disposición de la Justicia y peritos. Luego, fue liberado.

Más tarde, especialistas de la División Balística Forense de la Policía Científica determinaron que se trataba de un arma de guerra de uso civil en condiciones de ser utilizada.

Durante la investigación judicial, un hijo de Esnal declaró ser propietario del arma y que estaba en los planes familiares que el padre tramitara la habilitación.

Un oficial de la Policía expuso que Esnal padre no exhibió autorización para portar el arma, que le dijo que era propiedad del hijo y que no tenía papeles que autorizaran.

Durante el proceso judicial el abogado Lucas Lecour asistió al imputado, finalmente condenado.