Un clima de mucho dolor se vive en la provincia de Santa Fe tras el hallazgo de un matrimonio sin vida dentro de su casa en la ciudad de Esperanza. La tragedia generó un rápido despliegue policial y judicial, luego de que se confirmara que ambos cuerpos presentaban impactos de arma de fuego.
Tragedia y dolor en el alma: quién es el reconocido empresario que fue encontrado muerto junto con su esposa
Un empresario y su esposa fueron hallados sin vida en su casa, tras recibir impactos de arma de fuego. La tragedia causó mucho dolor
El operativo comenzó alrededor de las 3:40 del domingo en una vivienda ubicada en la esquina de De las Naciones y San Martín. Al ingresar, los agentes policiales encontraron los cuerpos de la pareja y preservaron la escena para dar intervención inmediata a los peritos forenses.
La tragedia causó un gran impacto en la localidad y abrió una causa judicial bajo las directivas del fiscal de turno, quien ordenó diversas pericias balísticas y forenses para reconstruir con precisión qué fue lo que pasó puertas adentro antes del desenlace.
Tragedia en Santa Fe: quiénes eran las víctimas
Las personas fallecidas fueron identificadas como Marcelo Cantoni, de 73 años, y su esposa, Nora Nadalutti, de 70.
Cantoni era un conocido empresario de la zona, dueño de la firma Cantoni Montajes, una compañía dedicada a la fabricación y armado de grandes tanques que cuenta con actividad comercial tanto en el país como en el exterior.
Su esposa participaba activamente en el ámbito familiar y empresarial, aunque en el último tiempo atravesaba un delicado cuadro de salud debido a que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora de forma progresiva las funciones musculares.
Qué se sabe sobre la tragedia y cómo avanza la investigación
Al revisar la vivienda, los investigadores encontraron y secuestraron una escopeta que estaba junto a los cuerpos. Los peritos de la División Científica Forense levantaron rastros en el lugar para determinar la trayectoria de los disparos y confirmar la mecánica de la tragedia.
Por el momento, la Justicia mantiene abierta la investigación y no descarta ninguna línea. Entre las hipótesis que manejan los investigadores a nivel local se evalúa la posibilidad de un pacto o una decisión acordada previamente por la pareja, vinculada al deterioro de salud que sufría la mujer.
Sin embargo, las autoridades judiciales aclararon que todavía no hay conclusiones definitivas y que todo dependerá de los resultados de las autopsias y de los análisis balísticos.
En pocas palabras
- Tragedia en Santa Fe: Hallaron sin vida a un empresario y su esposa, ambos con impactos de arma de fuego.
- Identidad de las víctimas: Marcelo Cantoni (73) y Nora Nadalutti (70), empresario de tanques y su esposa con ELA.
- Investigación en curso: Se secuestró una escopeta; se evalúa la hipótesis de un pacto o decisión mutua.