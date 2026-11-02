Tragedia y dolor en el alma: quién es el reconocido empresario que fue encontrado muerto junto con su esposa

Tragedia en Santa Fe: quiénes eran las víctimas

Las personas fallecidas fueron identificadas como Marcelo Cantoni, de 73 años, y su esposa, Nora Nadalutti, de 70.

Cantoni era un conocido empresario de la zona, dueño de la firma Cantoni Montajes, una compañía dedicada a la fabricación y armado de grandes tanques que cuenta con actividad comercial tanto en el país como en el exterior.

Su esposa participaba activamente en el ámbito familiar y empresarial, aunque en el último tiempo atravesaba un delicado cuadro de salud debido a que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora de forma progresiva las funciones musculares.

Qué se sabe sobre la tragedia y cómo avanza la investigación

Al revisar la vivienda, los investigadores encontraron y secuestraron una escopeta que estaba junto a los cuerpos. Los peritos de la División Científica Forense levantaron rastros en el lugar para determinar la trayectoria de los disparos y confirmar la mecánica de la tragedia.

Por el momento, la Justicia mantiene abierta la investigación y no descarta ninguna línea. Entre las hipótesis que manejan los investigadores a nivel local se evalúa la posibilidad de un pacto o una decisión acordada previamente por la pareja, vinculada al deterioro de salud que sufría la mujer.

Sin embargo, las autoridades judiciales aclararon que todavía no hay conclusiones definitivas y que todo dependerá de los resultados de las autopsias y de los análisis balísticos.