Quién era la argentina que murió en una tragedia muy dolorosa en Nueva Zelanda

Tragedia en Nueva Zelanda: quién era la víctima argentina

La mujer que murió se llamaba Ayelén Amarilla, tenía 37 años y todos la conocían como "Coco". Era de Mar del Plata, pero se había ido a vivir a Nueva Zelanda en 2020 y actualmente estaba radicada en Cromwell.

Ayelén era mamá de una nena de dos años y trabajaba en distintos empleos temporarios en la zona. Sus amigos y conocidos la describieron como una madre muy presente y cariñosa, que siempre estaba pendiente del bienestar de su hija y de ayudar a quienes la rodeaban. Dejó a su pareja, a su pequeña nena y a sus padres, que viven en Argentina.

Cómo fue la tragedia: el accidente más doloroso

El choque ocurrió el viernes pasado cerca de las 15.10 en el desfiladero de Kawarau, sobre la ruta estatal 6, en un tramo que une las localidades de Cromwell y Queenstown, Nueva Zelanda.

Por causas que la policía todavía investiga, el auto que manejaba la mujer chocó contra un camión.

Por el choque, las autoridades tuvieron que cortar la ruta por completo durante varias horas para que trabajaran las ambulancias, los helicópteros y los peritos que buscan determinar cómo ocurrió el accidente.