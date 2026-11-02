Un fuerte dolor sacude a la comunidad de argentinos que viven en Oceanía y a la ciudad de Mar del Plata, tras conocerse la muerte de una mujer argentina en un choque de tránsito ocurrido en Nueva Zelanda. La tragedia generó una enorme tristeza entre sus familiares y amigos.
Quién era la argentina que murió en una tragedia muy dolorosa en Nueva Zelanda
Mucho dolor hay por estas horas tras la muerte de una mujer argentina de 37 años en Nueva Zelanda, en una tragedia que le arrebató la vida
La tragedia ocurrió en una zona de montaña cuando la mujer volvía de trabajar. A pesar de que llegaron rápido los médicos y hasta dos helicópteros de emergencia, no pudieron salvarle la vida y murió en el lugar del accidente, mientras que otra persona sufrió heridas leves y fue llevada al hospital.
La noticia de la muerte de la mujer golpeó muy fuerte a su entorno, que rápidamente empezó a difundir mensajes de despedida en redes sociales y a organizar una colecta de dinero para ayudar a su familia a afrontar este momento tan difícil.
Tragedia en Nueva Zelanda: quién era la víctima argentina
La mujer que murió se llamaba Ayelén Amarilla, tenía 37 años y todos la conocían como "Coco". Era de Mar del Plata, pero se había ido a vivir a Nueva Zelanda en 2020 y actualmente estaba radicada en Cromwell.
Ayelén era mamá de una nena de dos años y trabajaba en distintos empleos temporarios en la zona. Sus amigos y conocidos la describieron como una madre muy presente y cariñosa, que siempre estaba pendiente del bienestar de su hija y de ayudar a quienes la rodeaban. Dejó a su pareja, a su pequeña nena y a sus padres, que viven en Argentina.
Cómo fue la tragedia: el accidente más doloroso
El choque ocurrió el viernes pasado cerca de las 15.10 en el desfiladero de Kawarau, sobre la ruta estatal 6, en un tramo que une las localidades de Cromwell y Queenstown, Nueva Zelanda.
Por causas que la policía todavía investiga, el auto que manejaba la mujer chocó contra un camión.
Por el choque, las autoridades tuvieron que cortar la ruta por completo durante varias horas para que trabajaran las ambulancias, los helicópteros y los peritos que buscan determinar cómo ocurrió el accidente.
En pocas palabras
- Tragedia en Nueva Zelanda: Falleció una argentina de 37 años en un choque mientras volvía del trabajo.
- Identidad de la víctima: Ayelén Amarilla, oriunda de Mar del Plata, vivía en Nueva Zelanda desde 2020 y era madre de una niña.
- Detalles del accidente: El siniestro ocurrió en un tramo de ruta entre Cromwell y Queenstown al colisionar su auto contra un camión.