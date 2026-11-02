Tragedia en Estados Unidos: el audio y la desesperación vivida en la cabina antes del choque del avión privado

Pese a los intentos de los operadores de la torre de control por brindar asistencia y reordenar la trayectoria del avión, la nave sufrió un desperfecto repentino que desató una caída incontrolable, dejando un saldo de nueve personas fallecidas.

La tragedia aérea activó de inmediato peritajes oficiales de la Administración Federal de Aviación (FAA) y movilizó a los equipos de rescate en tierra, mientras que las autoridades del área de Transporte calificaron el episodio como una tragedia devastadora.

Tragedia en Estados Unidos: el desgarrador audio antes del choque

La grabación del diálogo entre la cabina del avión privado (matrícula N722BD) y la torre de control previa al accidente, muestra cómo una situación habitual se transformó en una emergencia extrema en cuestión de segundos.

“Holy f*ck, we’re out of time” Heart crushing ATC audio captures the moments before a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida, killing all 9 souls on board. VIA: @thenewarea51 https://t.co/CWOtYjJqef — Breaking911 (@Breaking911) November 1, 2026

Al inicio, la tripulación informó con calma que atravesaba una turbulencia moderada y detectaba algo de hielo, por lo que los controladores les indicaron subir de altitud.

Poco después, el tono cambió radicalmente cuando desde la aeronave alertaron que estaban cayendo a gran velocidad: "Estamos descendiendo a 10 mil pies por minuto". Ante el pedido de los operadores de declarar formalmente la emergencia, los avisos pasaron a ser gritos desgarradores al constatar que la caída libre se aceleraba a 20 mil y luego a 22 mil pies por minuto.

La última frase registrada desde la cabina reflejó la pérdida total de control: "¡Estamos cayendo, estamos cayendo!". Tras esa exclamación, los controladores intentaron retomar contacto de forma insistente, pero ya no obtuvieron respuesta.

Cómo fue el fatal accidente en Estados Unidos

El accidente involucró a un avión ejecutivo Learjet 60 que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino final el Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

Al aproximarse a la costa de Florida, la aeronave se precipitó a tierra e impactó en una zona cercana a Cresthaven, en la intersección de Military Trail y 10th Avenue North, en Palm Beach. El choque causó la muerte en el acto de las nueve personas que viajaban a bordo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) quedó a cargo de los peritajes técnicos y del análisis de los registros de vuelo para esclarecer qué originó la pérdida abrupta de sustentación y provocó la caída del avión.