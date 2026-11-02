Conmoción y dolor por el hallazgo de los cuerpos de una joven y cuatro nenes: el más chico tenía 6 meses

La inspección sobre los cuerpos reveló detalles espeluznantes:

Heridas de arma blanca: Los tres menores encontrados en el interior del inmueble presentaban cortes profundos en el cuello , además de diversas quemaduras en sus cuerpos, lo que confirmó que fueron atacados antes de que se iniciara el foco ígneo.

Los tres menores encontrados en el interior del inmueble presentaban , además de diversas quemaduras en sus cuerpos, lo que confirmó que fueron atacados antes de que se iniciara el foco ígneo. La mamá de las víctimas: En el caso de Rocío Aranda (22) , los forenses constataron escoriaciones en la zona lumbar y lesiones traumáticas.

En el caso de , los forenses constataron escoriaciones en la zona lumbar y lesiones traumáticas. El bebé de seis meses: Bernardo Ávalos, el hijo más pequeño de Rocío y del sospechoso, fue rescatado inconsciente en brazos de su abuela paterna. Aunque fue trasladado de urgencia en ambulancia hacia el hospital local de Quitilipi, los médicos de guardia confirmaron que ingresó sin signos vitales, detectando livideces en la zona dorsal y cervical.

Entre las víctimas fatales también se encontraban Franco Aranda (4), hijo de Rocío, y dos sobrinos de la joven: Adriana Barrios (5) y Bruno Barrios (4), hijos de una hermana que residía a pocos metros del lugar del crimen.

Psicosis aguda, intento de suicidio y el secuestro de un cuchillo

A la par del rescate de los cuerpos, la atención policial se concentró en Alberto Luis Ávalos. El sospechoso fue trasladado bajo estricta custodia médica, donde los especialistas le diagnosticaron un cuadro de psicosis aguda, además de documentar múltiples lesiones por golpes, signos de intoxicación por consumo de drogas y una marca de lazo en el cuello, compatible con un intento de ahorcamiento frustrado.

Durante el relevamiento pericial del predio, el personal del Gabinete Científico del Poder Judicial incautó elementos de altísimo valor probatorio para la causa:

Un cuchillo tipo tramontina de 27 centímetros , con evidentes manchas de sangre en su hoja y empuñadura.

, con evidentes manchas de sangre en su hoja y empuñadura. Dos tramos de soga , compatibles con las marcas cervicales halladas en el acusado.

, compatibles con las marcas cervicales halladas en el acusado. Un encendedor color naranja y trozos de sábanas ensangrentadas.

y trozos de sábanas ensangrentadas. Tres teléfonos celulares pertenecientes a los integrantes del hogar, que serán sometidos a peritajes digitales.

La intervención de la fiscalía y el traslado del acusado

El fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, Gustavo Valero, ordenó el traslado de los cinco cuerpos hacia la Morgue Judicial por parte de la División Bomberos para la realización de las autopsias integrales, con el objetivo de determinar fehacientemente las causas exactas de los decesos y reconstruir la mecánica del ataque.

La causa penal quedó caratulada de forma preliminar como supuesto homicidio múltiple. Una vez que reciba el alta hospitalaria y se estabilice de su cuadro psiquiátrico, el acusado Ávalos quedará formalmente alojado en una celda de la Comisaría de Machagai, a la espera de ser indagado en los tribunales de Sáenz Peña.