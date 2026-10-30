Quiénes son los tres fallecidos de una familia: la tragedia que acabó con la vida de una mamá y sus dos hijos

Rosana Paola Camargo (madre de la familia)

Oscar Alberto Velazco (hijo)

Santa María Velazco (hija)

El cuadro fue descubierto por el padre de familia junto a otros dos hijos, quienes al ingresar a la casa, encontraron los cuerpos y alertaron de inmediato a la Policía y al sistema de emergencias médicas.

El relato de los sobrevivientes de la tragedia

De acuerdo con el testimonio brindado por una joven de 24 años, hija de la mujer fallecida y una de las sobrevivientes, la familia compartió una cena habitual la noche previa y luego se retiraron a descansar sin manifestar malestares previos.

Horas más tarde, al despertarse de madrugada, la joven advirtió que su madre no presentaba signos vitales e instantes después perdió el conocimiento.

Tanto ella como su hermano de 18 años debieron ser derivados de urgencia al Hospital Municipal de Olavarría, donde quedaron internados bajo tratamiento en cámara hiperbárica.

En total, cuatro personas requirieron auxilio médico, contemplando también a vecinos y rescatistas que intervinieron en los primeros auxilios.

Las hipótesis sobre qué pudo haber causado la tragedia

Bajo la carátula preliminar de "Averiguación de causales de muerte", la fiscalía de turno y peritos de la Policía Científica centran las pesquisas de la tragedia en dos líneas principales:

Inhalación de monóxido de carbono: esta posibilidad se sostiene a partir de la repentina descompensación masiva del grupo familiar y el patrón de adormecimiento relatado por la sobreviviente.

Intoxicación por agroquímicos:eEn la finca y sus alrededores se detectó un persistente olor a productos químicos. Testigos de la zona declararon que en las horas previas al hecho se realizaron tareas de fumigación aérea en campos linderos, circunstancia que motivó consultas con el Centro Provincial de Referencia en Toxicología.

El resultado de las autopsias forenses y los análisis toxicológicos de las muestras ambientales recolectadas en la propiedad determinarán las causas fehacientes de la muerte de las personas.