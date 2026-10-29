Quién es el joven de 22 años que murió en una tragedia espantosa

Una tragedia inesperada en plena faena rural

El fatal episodio ocurrió durante la mañana, cuando la víctima, identificada como Antolín Ramírez, de 22 años, se encontraba realizando tareas habituales junto a sus compañeros de trabajo.

En circunstancias que son materia de investigación, el joven trabajador murió tras ser golpeado violentamente por la batea de un camión, un accidente mecánico y laboral que desató la desgracia de manera fulminante y sin dar lugar a maniobras de auxilio.

Testigos del accidente, profundamente consternados por la brutalidad de lo ocurrido, dieron aviso inmediato a las autoridades policiales de la jurisdicción, mientras la conmoción se expandía rápidamente entre los habitantes de la zona rural de Santiago del Estero.

Pericias y medidas judiciales tras la tragedia

Ante la gravedad de la tragedia, la funcionaria judicial interviniente dispuso el trabajo inmediato del personal de la División Criminalística para llevar adelante los peritajes de rigor tanto en el camión como en el tractor involucrados en la escena.

Asimismo, se ordenó la identificación formal del chofer del rodado, la recepción de testimonios a todos los testigos presenciales y el traslado del cuerpo del muchacho hacia la Morgue Judicial para la realización de la correspondiente autopsia, con el fin de esclarecer las responsabilidades y la mecánica exacta de la tragedia.