Una profunda tristeza invadió a la localidad rural de Colonia Alpina, perteneciente al departamento de Rivadavia, provincia de Santiago del Estero. Ni bien se conoció la tragedia, hubo escenas desgarradoras tras el fallecimiento de un joven trabajador de apenas 22 años.
Quién es el joven de 22 años que murió en una tragedia espantosa
Se investigan las causas de un accidente fatal, donde un joven de 22 años murió al ser golpeado por un camión. La tragedia conmocionó a toda una localidad
La vida del trabajador se apagó de forma abrupta cuando este se encontraba trabajando, producto de un accidente lamentable.
La tragedia movilizó a las autoridades policiales y judiciales, que trabajaron desde las primeras horas del miércoles, cuando sucedió el accidente, para intentar esclarecer cada uno de los detalles de lo sucedido.
Una tragedia inesperada en plena faena rural
El fatal episodio ocurrió durante la mañana, cuando la víctima, identificada como Antolín Ramírez, de 22 años, se encontraba realizando tareas habituales junto a sus compañeros de trabajo.
En circunstancias que son materia de investigación, el joven trabajador murió tras ser golpeado violentamente por la batea de un camión, un accidente mecánico y laboral que desató la desgracia de manera fulminante y sin dar lugar a maniobras de auxilio.
Testigos del accidente, profundamente consternados por la brutalidad de lo ocurrido, dieron aviso inmediato a las autoridades policiales de la jurisdicción, mientras la conmoción se expandía rápidamente entre los habitantes de la zona rural de Santiago del Estero.
Pericias y medidas judiciales tras la tragedia
Ante la gravedad de la tragedia, la funcionaria judicial interviniente dispuso el trabajo inmediato del personal de la División Criminalística para llevar adelante los peritajes de rigor tanto en el camión como en el tractor involucrados en la escena.
Asimismo, se ordenó la identificación formal del chofer del rodado, la recepción de testimonios a todos los testigos presenciales y el traslado del cuerpo del muchacho hacia la Morgue Judicial para la realización de la correspondiente autopsia, con el fin de esclarecer las responsabilidades y la mecánica exacta de la tragedia.
En pocas palabras
- Tragedia en Colonia Alpina: Falleció un joven trabajador de 22 años en un accidente laboral.
- Causa del deceso: El trabajador murió tras ser golpeado por la batea de un camión en plena faena rural en Santiago del Estero.
- Investigación en curso: Autoridades judiciales y policiales realizan peritajes para esclarecer los detalles del fatal accidente.