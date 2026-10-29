Una niña de 10 años falleció de manera instantánea en una terrible tragedia, tras ser embestida por una camioneta sobre la Ruta Provincial 304, a la altura de la localidad de Macomitas, en jurisdicción de El Chañar, departamento Burruyacú, Tucumán.
Tragedia y dolor desgarrador: una nena de 10 años murió tras ser atropellada por una camioneta
La víctima de la tragedia, una nena de 10 años, falleció en el acto tras ser embestida por una camioneta
El accidente se registró el miércoles alrededor de las 16.15 a la altura del kilómetro 23 de la mencionada arteria provincial. Según los primeros reportes de la Policía de Tucumán, el vehículo involucrado, una Fiat Toro conducida por un joven de 23 años, circulaba en sentido sur a norte cuando, por motivos que aún se encuentran bajo investigación, impactó a la niña sobre la calzada.
A raíz del choque acudieron al lugar efectivos de las comisarías de El Chañar, El Naranjo y La Ramada, quienes aseguraron el perímetro e interrumpieron parcialmente el tránsito para permitir el trabajo de los servicios de emergencia tras la tragedia.
Personal médico constató el fallecimiento en el acto de la niña como consecuencia de las graves lesiones provocadas por el choque.
Tragedia en Tucumán: cómo sigue la causa
La causa quedó caratulada y bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios de la I Nominación del Poder Judicial de Tucumán.
Desde el ministerio público se ordenó la intervención de peritos de la División Criminalística y del médico de policía, además de disponer la extracción de muestras para los análisis toxicológicos de rigor al conductor de la camioneta.
Los peritajes mecánicos y accidentológicos se concentran en determinar la velocidad del rodado y las condiciones de visibilidad al momento del impacto para esclarecer la dinámica de la tragedia.
En pocas palabras
- Tragedia en Tucumán: Una niña de 10 años murió tras ser atropellada por una camioneta en la Ruta Provincial 304.
- Accidente fatal: El hecho ocurrió cuando la camioneta impactó a la menor sobre la calzada, provocándole la muerte instantánea.
- Investigación en curso: La Justicia de Tucumán investiga las causas del siniestro y la dinámica del choque.