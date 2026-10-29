Tragedia y dolor desgarrador: una nena de 10 años murió tras ser atropellada por una camioneta

Personal médico constató el fallecimiento en el acto de la niña como consecuencia de las graves lesiones provocadas por el choque.

Tragedia en Tucumán: cómo sigue la causa

La causa quedó caratulada y bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios de la I Nominación del Poder Judicial de Tucumán.

Desde el ministerio público se ordenó la intervención de peritos de la División Criminalística y del médico de policía, además de disponer la extracción de muestras para los análisis toxicológicos de rigor al conductor de la camioneta.

Los peritajes mecánicos y accidentológicos se concentran en determinar la velocidad del rodado y las condiciones de visibilidad al momento del impacto para esclarecer la dinámica de la tragedia.