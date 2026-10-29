Secuestro y accidente: se conocieron más detalles de la noche de terror en la cárcel de Boulogne Sur Mer

Los captores se habían apoderado también del celular del agente. Poco después, desde su cuenta de TikTok comenzaron a difundirse videos extorsivos.

El temporal seguía. En La Paz, la madre del penitenciario, Ana Estrada, y su tía, Alejandra Flores, fueron alertadas de lo que ocurría. Los captores les exigían dinero. Ellas intentaron reunirlo, desesperadas por evitar que lastimaran a Mauro. Las dos mujeres salieron en una camioneta municipal para cubrir los 135 kilómetros que hay hasta la Capital. Bajo la lluvia.

Los detalles del caso que compartimos a continuación fueron reconstruidos por el programa “No tenés cara”, de radio Nihuil, a partir de conversaciones con fuentes que estuvieron cerca del hecho.

Los videos de TikTok y la negociación por el penitenciario

Las dos mujeres viajaban en la camioneta municipal junto con otras 3 personas en un intento por llegar lo antes posible a la Ciudad. Mientras ellas iban bajo la tormenta, dentro de Boulogne Sur Mer continuaban las negociaciones para liberar al penitenciario.

Los secuestradores, Ramiro Armando Colucci y Claudio Alexander González Flores, cumplen condenas de 27 y 23 años de prisión respectivamente. Sus antecedentes incluyen homicidio y violación. Tipos pesados.

A las 5 de la mañana, los integrantes de los grupos especiales negociaban con los captores. Para entonces, los internos ya habían publicado los videos y extorsionado a la familia.

En una de las grabaciones realizadas durante la negociación, uno de los internos expuso sus reclamos: “No somos personas malas. Somos personas en periodo de prueba. Me estuvieron diciendo que iba a tener visita, que iba a tener depósito. Mi familia estuvo viniendo y no la han dejado ingresar en toda la semana, ni he podido recibir las cosas que me traen. Me están mintiendo”.

Además de esas demandas por las visitas y la recepción de productos, los internos reclamaban traslados a otros establecimientos.

La cárcel de Boulogne Sur Mer, en la Ciudad de Mendoza.

El accidente en la Ruta 7 y la noticia que Zugasti no creyó

El choque que terminó con la vida de Ana Estrada y Alejandra Flores ocurrió alrededor de las 4.30, en la Ruta 7, a la altura de San Martín. La camioneta Ford Ranger en la que viajaban salió de la calzada e impactó contra un pimiento.

Los otros 3 ocupantes -el hermano del penitenciario y 2 preventores- resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Perrupato. La información difundida el martes indicaba que estaban fuera de peligro.

¿Por qué impactaron contra el árbol? A la lluvia intensa se habría sumado la caída de granizo, según la versión recogida por Nihuil. Las fuentes señalaron las dificultades para conducir en esas condiciones como un posible factor.

La escena del accidente en Ruta 7 en el que murieron la madre y la tía del penitenciario. Foto: Nina Lesik/El Siete.

Mientras Zugasti seguía cautivo, sus secuestradores le avisaron que su madre había muerto en la ruta. El agente interpretó que buscaban quebrarlo con una mentira. Según fuentes penitenciarias, esa incredulidad explica por qué en ese momento no lo escucharon gritar ni lamentarse.

La toma terminó alrededor de las 8.30 del martes, después de unas 7 horas de cautiverio.

Una vez libre, Zugasti comenzó a preguntarles a sus compañeros si era cierto lo que le habían dicho sobre su madre y su tía. Y se enteró del accidente. Del árbol. De las muertes.

Aquella noche, más de 100 personas se reunieron en una sala velatoria de La Paz para despedir a las mujeres. Ana Estrada era madre de 2 hijos, entre ellos Mauro. Alejandra Flores tenía 4; una de sus hijas también trabaja como penitenciaria.

Ana y Alejandra, las dos mujeres que murieron en la Ruta 7, eran la mamá y la madrina (respectivamente) del penitenciario que fue tomado de rehén este martes a la madrugada.

Almafuerte II y la sospecha de asesoramiento desde afuera

De acuerdo con las fuentes consultadas por “No tenés cara”, los 2 acusados quedaron bajo un régimen estricto de detención en Almafuerte II, alojados en celdas individuales.

Ese esquema permite únicamente visitas del padre, la madre o la pareja, de a una persona por vez y sin contacto físico: un separador plástico queda entre el interno y su visitante. Las fuentes también describieron tiempos muy limitados de recreación.

Los captores durante el traslado posterior al secuestro. Nótese que visten la nueva indumentaria amarilla que usan los internos del Servicio Penitenciario.

Tras la imputación por secuestro coactivo es muy probable que la fiscalía y la querella intenten además demostrar que el accidente en el que murieron las mujeres fue consecuencia directa del secuestro.

"Esos dos no salen más", confió un abogado consultado por Diario UNO. Habrá que ver.

En el Servicio Penitenciario circula, por otra parte, la sospecha de que los internos recibieron asesoramiento legal desde afuera. Las fuentes vincularon esa hipótesis con la manera en que articulaban sus demandas durante la negociación.

En efecto, el gobernador Alfredo Cornejo había cuestionado en una publicación a algunos organismos de Derechos Humanos, a los que acusó de influir sobre los detenidos y generar falsas expectativas. La posible intervención de terceros sigue siendo una hipótesis. Se esperan los peritajes sobre el teléfono del penitenciario para reconstruir las comunicaciones y establecer si hay elementos que la respalden.