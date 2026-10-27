Un agente penitenciario, identificado como Mauro Alejandro Zugasti, de 35 años, fue liberado a las 8.30. Había sido tomado como rehén en la madrugada de este martes en el pabellón 16 del penal Boulogne Sur Mer en reclamo de visitas y que sean trasladados al penal Almafuerte, en Campo Cacheuta.
Fue liberado el rehén penitenciario de Boulogne Sur Mer, capturado por presos a la madrugada
La toma de rehenes concluyó tras 6 horas. Había comenzado en un pabellón del penal Boulogne Sur Mer, en Capital. La víctima fue un carcelero de 35 años
Lo confirmó el juez penal Sebastián Sarmiento al periodista Matías Pascualetti, de radio Nihuil. "La situación está controlada. Los internos pedían mejoras y traslados a otros penales. Ya volvió todo a la normalidad", señaló el magistrado cuando se retiraba del complejo penitenciario.
El procurador penitenciario Luis Romero dijo a Nihuil que los reos que tomaron de rehén al penitenciario Zugasti serán trasladados a la cárcel Almafuerte, de máxima seguridad, en Campo Cacheuta. Que habían estado alojados allí mientras cumplían la etapa inicial de las condenas a prisión por un caso resonante y que desde hace un tiempo estaban en Boulogne Sur Mer como parte del cumplimiento del régimen progresivo de la pena.
Uno de los reos, dijo Romero, pidió ser llevado a una cárcel cercana a su provincia de origen.
La toma del penitenciario como rehén
El conflicto comenzó a la medianoche de este martes, desde cuando penitenciarios y el fiscal de Delitos No Especializado Martín Lucero negocian con los reos que tomaron como rehén a un agente. También está presente el juez penal Sebastián Sarmiento.
Las autoridades aseguraron que si bien el penitenciario está dentro del pabellón sometido por los internos, no hay violencia y está en buen estado general, a pesar de la situación.
Además, los presos accedieron a un celular con el cual filmaron al agente que tienen de rehén y uno de ellos, identificado como Claudio Alexander González, también mostró su cara. Luego, subieron las imágenes a las redes donde rápidamente se viralizaron.
Historial del preso que tomó a un rehén penitenciario
El preso Claudio Alexander González cumple condena de 23 años de cárcel y lleva 17 años tras las rejas.
Junto a otros 7 hombres había participado de un caso criminal resonante ocurrido el 28 de enero de 2009 en Coquimbito, Maipú.
El asalto a la casona para turistas y bodega boutique Domaine du Mont tuvo como víctimas a tres mujeres de nacionalidad canadiense. Una de ellas fue víctima de abuso sexual.
En 2011, la banda fue condenada a distintas penas de prisión.
En pocas palabras
- Penitenciario rehén en el penal Boulogne Sur Mer por reclamos de internos.
- Motivo del conflicto: reclaman visitas y traslados al penal Almafuerte.
- Negociaciones en curso: autoridades dialogan con los reclusos; el agente está en buen estado.