Fue liberado el rehén penitenciario de Boulogne Sur Mer, capturado por presos a la madrugada

Uno de los reos, dijo Romero, pidió ser llevado a una cárcel cercana a su provincia de origen.

La toma del penitenciario como rehén

El conflicto comenzó a la medianoche de este martes, desde cuando penitenciarios y el fiscal de Delitos No Especializado Martín Lucero negocian con los reos que tomaron como rehén a un agente. También está presente el juez penal Sebastián Sarmiento.

Las autoridades aseguraron que si bien el penitenciario está dentro del pabellón sometido por los internos, no hay violencia y está en buen estado general, a pesar de la situación.

Por la toma de rehenes en el penal Boulogne Sur Mer hay un operativo policial en las afueras del complejo de Capital. Foto: Matías Pascualletti/ Radio Nihuil

Además, los presos accedieron a un celular con el cual filmaron al agente que tienen de rehén y uno de ellos, identificado como Claudio Alexander González, también mostró su cara. Luego, subieron las imágenes a las redes donde rápidamente se viralizaron.

Historial del preso que tomó a un rehén penitenciario

El preso Claudio Alexander González cumple condena de 23 años de cárcel y lleva 17 años tras las rejas.

Junto a otros 7 hombres había participado de un caso criminal resonante ocurrido el 28 de enero de 2009 en Coquimbito, Maipú.

El asalto a la casona para turistas y bodega boutique Domaine du Mont tuvo como víctimas a tres mujeres de nacionalidad canadiense. Una de ellas fue víctima de abuso sexual.

En 2011, la banda fue condenada a distintas penas de prisión.