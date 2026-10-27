Una camioneta chocó contra un árbol al costado de la Ruta 7 durante un accidente fatal en la madrugada de este martes y, de acuerdo con las primeras informaciones, 2 mujeres murieron. El hecho ocurrió en el sentido hacia el oeste, mientras llovía de manera copiosa en la Zona Este.
Accidente fatal en Ruta 7: murieron dos mujeres tras el choque de una camioneta contra un árbol bajo la lluvia
El accidente ocurrió cerca de las 4.30. Aparentemente, las mujeres viajaban para estar cerca del penitenciario que fue tomado rehén en un penal de Ciudad
El impacto se produjo alrededor de las 4.30, aproximadamente a la altura del kilómetro 1.000, entre el Carril Montecaseros y el Carril Buen Orden.
Qué se sabe del accidente fatal en la Ruta 7
Según la información preliminar, la camioneta Ford Ranger doble cabina pertenecería a los preventores de la Municipalidad de La Paz.
Por el momento, no hay precisiones sobre las circunstancias que llevaron al vehículo a impactar contra un pimiento a la vera del camino. Se cree que el asfalto mojado jugó un rol importante. Las dos mujeres fallecidas viajaban en los asientos de atrás e iban con otras personas, probablemente tres, que fueron trasladadas al hospital Perrupato.
Y existen fuertes versiones de que estas mujeres podrían estar vinculadas con la toma de rehenes que se conoció este martes. En efecto, serían parientes de un penitenciario que ha sido retenido por los internos de la cárcel de Boulogne Sur Mer. Los presuntos nombres de las muertas son Ana Estrada y Alejandra Flores, que serían madre y madrina del penitenciario.
Sobre la ruta trabajan Bomberos, personal de la Comisaría 12 y personal vial de la Zona Este.
Desvíos en la Ruta 7 hacia la lateral norte
A las 7 de la mañana, el tránsito en dirección al oeste se derivaba por la lateral norte de la ruta debido al operativo en el sector.
La recomendación para los conductores era transitar con precaución.
En pocas palabras
- Dos mujeres murieron: tras un accidente fatal en la Ruta 7, donde una camioneta chocó contra un árbol.
- Vehículo municipal: se investiga si la camioneta pertenecía a la Municipalidad de La Paz.
- Desvío vehicular: el tránsito fue desviado por la lateral norte de la ruta cerca de las 7 debido al operativo.