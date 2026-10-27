Accidente fatal en Ruta 7: murieron dos mujeres tras el choque de una camioneta contra un árbol bajo la lluvia

Por el momento, no hay precisiones sobre las circunstancias que llevaron al vehículo a impactar contra un pimiento a la vera del camino. Se cree que el asfalto mojado jugó un rol importante. Las dos mujeres fallecidas viajaban en los asientos de atrás e iban con otras personas, probablemente tres, que fueron trasladadas al hospital Perrupato.

Y existen fuertes versiones de que estas mujeres podrían estar vinculadas con la toma de rehenes que se conoció este martes. En efecto, serían parientes de un penitenciario que ha sido retenido por los internos de la cárcel de Boulogne Sur Mer. Los presuntos nombres de las muertas son Ana Estrada y Alejandra Flores, que serían madre y madrina del penitenciario.

Sobre la ruta trabajan Bomberos, personal de la Comisaría 12 y personal vial de la Zona Este.

Desvíos en la Ruta 7 hacia la lateral norte

A las 7 de la mañana, el tránsito en dirección al oeste se derivaba por la lateral norte de la ruta debido al operativo en el sector.

La recomendación para los conductores era transitar con precaución.