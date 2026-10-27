Inicio Policiales penal Boulogne Sur Mer
Negociaciones

Presos del penal Boulogne Sur Mer tomaron como rehén a un penitenciario

La toma de rehenes comenzó en la madrugada de este martes en un pabellón del penal Boulogne Sur Mer, en Capital. La víctima es un penitenciario

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]
La toma de rehenes comenzó en la madrugada de este martes en el penal Boulogne Sur Mer, de Capital. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil.
La toma de rehenes comenzó en la madrugada de este martes en el penal Boulogne Sur Mer, de Capital. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil.

Un penitenciario fue tomado como rehén en la madrugada de este martes en el pabellón 16 del penal Boulogne Sur Mer en reclamo de visitas y que sean trasladados al penal Almafuerte, en Cacheuta.

El conflicto comenzó a la medianoche de este martes, desde cuando penitenciarios y el fiscal de Delitos No Especializado Martín Lucero negocian con los reos que tomaron como rehén a un agente.

Las autoridades aseguraron que si bien el penitenciario está dentro del pabellón sometido por los internos, no hay violencia y está en buen estado general, a pesar de la situación.

Por la toma de rehenes en el penal Boulogne Sur Mer hay un operativo policial en las afueras del complejo de Capital.

Por la toma de rehenes en el penal Boulogne Sur Mer hay un operativo policial en las afueras del complejo de Capital.

Además, los presos accedieron a un celular con el cual filmaron al agente que tienen de rehén y uno de ellos, identificado como Claudio Alexander González, también mostró su cara. Luego, subieron las imágenes a las redes donde rápidamente se viralizaron.

Noticia en desarrollo.

En pocas palabras

  • Penitenciario rehén en el penal Boulogne Sur Mer por reclamos de internos.
  • Motivo del conflicto: reclaman visitas y traslados al penal Almafuerte.
  • Negociaciones en curso: autoridades dialogan con los reclusos; el agente está en buen estado.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar