Presos del penal Boulogne Sur Mer tomaron como rehén a un penitenciario

El conflicto comenzó a la medianoche de este martes, desde cuando penitenciarios y el fiscal de Delitos No Especializado Martín Lucero negocian con los reos que tomaron como rehén a un agente.

Las autoridades aseguraron que si bien el penitenciario está dentro del pabellón sometido por los internos, no hay violencia y está en buen estado general, a pesar de la situación.