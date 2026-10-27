Un penitenciario fue tomado como rehén en la madrugada de este martes en el pabellón 16 del penal Boulogne Sur Mer en reclamo de visitas y que sean trasladados al penal Almafuerte, en Cacheuta.
Presos del penal Boulogne Sur Mer tomaron como rehén a un penitenciario
La toma de rehenes comenzó en la madrugada de este martes en un pabellón del penal Boulogne Sur Mer, en Capital. La víctima es un penitenciario
El conflicto comenzó a la medianoche de este martes, desde cuando penitenciarios y el fiscal de Delitos No Especializado Martín Lucero negocian con los reos que tomaron como rehén a un agente.
Las autoridades aseguraron que si bien el penitenciario está dentro del pabellón sometido por los internos, no hay violencia y está en buen estado general, a pesar de la situación.
Además, los presos accedieron a un celular con el cual filmaron al agente que tienen de rehén y uno de ellos, identificado como Claudio Alexander González, también mostró su cara. Luego, subieron las imágenes a las redes donde rápidamente se viralizaron.
Noticia en desarrollo.
En pocas palabras
- Penitenciario rehén en el penal Boulogne Sur Mer por reclamos de internos.
- Motivo del conflicto: reclaman visitas y traslados al penal Almafuerte.
- Negociaciones en curso: autoridades dialogan con los reclusos; el agente está en buen estado.