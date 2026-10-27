Tragedia: la desgarradora declaración de la madre del bebé que murió por el golpe de una palta en la cabeza

Según relató Giuliana, la madre del bebé, ella se encontraba dejando a su hijo mayor de 5 años cuando ocurrió el trágico accidente.

Tragedia en Quilmes: la reconstrucción del momento

“En ese momento, una palta cayó de uno de los tres árboles que están en la vereda y que ocupan todo el hall de entrada del jardín. Le provocó múltiples fracturas de cráneo y hemorragias”, detalló Giuliana sobre el brutal impacto que sufrió el bebé.

La desesperación se apoderó de los presentes en la puerta del establecimiento. Con la ayuda de otras madres y de las maestras, llamaron con urgencia al 911 y a los Bomberos. Sin embargo, según su relato, la respuesta médica tardó en llegar: “Pasaron 30 minutos y el papá de mi nene nos acercó hasta el sanatorio, ya que el SAME no contaba con lo necesario para atender a mi bebé”, explicó.

Lucas fue ingresado de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad, donde fue intervenido quirúrgicamente y derivado a terapia intensiva en estado crítico. Pese al esfuerzo de los médicos, las heridas resultaron incompatibles con la vida y el bebé falleció el domingo.

Reclamos previos a la tragedia

Más allá del dolor por la pérdida, la familia y la comunidad educativa manifestaron su enojo por la falta de respuestas a advertencias previas. Giuliana denunció que el jardín ya había solicitado en reiteradas oportunidades la poda preventiva de los ejemplares para evitar accidentes con frutos o ramas pesadas.

“El establecimiento educativo presentó varios reclamos al municipio pidiendo la poda de esos árboles, ya que hubo otros accidentes en el lugar, pero nunca fueron. Hay expedientes realizados desde el año pasado y no tuvieron respuesta alguna”, sostuvo.

Para finalizar, la mamá remarcó la actitud de las autoridades comunales tras la tragedia: “Dos días después del hecho, personal del municipio se acercó a escondidas a podar los árboles”, concluyó indignada.