La localidad de Corzuela, localidad de la provincia de Chaco, se encuentra sumida en el dolor tras confirmarse la tragedia de tres niños -dos de 4 años y uno de 5-, que eran intensamente buscados desde la tarde del domingo. Cerca de las 22:30, sus cuerpos fueron encontrados ahogados en una represa.
Detalles estremecedores y dolor por la tragedia de los tres niños que fueron encontrados ahogados
Mucho dolor causó la tragedia, que se cobró la vida de tres niños, que fueron encontrados ahogados en el interior de una represa
El presunto accidente en el espejo de agua, ubicado en la intersección de la calle Lavalle y la avenida Urquiza de la localidad de Chaco, provocó escenas de mucho dramatismo en el lugar, al confirmarse el terrible hallazgo, que involucró a tres niños.
Tragedia en Chaco: una ausencia alarmante
La tragedia empezó a desencadenarse cuando el padre de dos de los pequeños (y tío del tercero) regresó a su casa cerca de las 19.30 del domingo, tras viajar de urgencia a la ciudad de Las Breñas por la situación de salud de un familiar.
Al llegar, la abuela de los niños que los estaba cuidando, le informó que los menores habían salido corriendo de la casa y que les había perdido la pista.
Luego de una búsqueda negativa por las inmediaciones, el padre acudió a la comisaría para realizar la denuncia y pedir asistencia urgente para encontrar a los niños.
Tragedia en la represa: el desgarrador hallazgo
A partir del reporte de la desaparición de los niños, la Policía de Chaco montó un operativo de rastrillaje al que se sumaron dotaciones de Bomberos Voluntarios.
Cerca de las 22.30, tras recibir datos que indicaban que los chicos podrían estar en la zona de la represa cerca de Lavalle y Urquiza, los efectivos focalizaron la búsqueda en el espejo de agua.
Minutos más tarde, el personal de rescate halló en el agua los cuerpos sin vida de los tres niños.
Investigación judicial en marcha tras la tragedia
En el lugar del accidente tomó intervención la fiscal de turno, la Dra. María Rafart Antón, quien ordenó el inmediato traslado de los cuerpos al hospital local.
Asimismo, la funcionaria judicial dispuso la preservación del predio a la espera del trabajo del Gabinete Científico y del móvil tanatológico, con el objetivo de llevar a cabo las pericias correspondientes y determinar con precisión las circunstancias de la tragedia.
En pocas palabras
- Tragedia en Chaco: Tres niños de 4 y 5 años fueron encontrados ahogados en una represa de Corzuela.
- Hallazgo desgarrador: Los menores eran buscados desde la tarde del domingo por familiares y la policía.
- Investigación en curso: La fiscalía de turno ordenó pericias para determinar las circunstancias exactas del accidente.