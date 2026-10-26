Detalles estremecedores y dolor por la tragedia de los tres niños que fueron encontrados ahogados

Al llegar, la abuela de los niños que los estaba cuidando, le informó que los menores habían salido corriendo de la casa y que les había perdido la pista.

Luego de una búsqueda negativa por las inmediaciones, el padre acudió a la comisaría para realizar la denuncia y pedir asistencia urgente para encontrar a los niños.

Tragedia en la represa: el desgarrador hallazgo

A partir del reporte de la desaparición de los niños, la Policía de Chaco montó un operativo de rastrillaje al que se sumaron dotaciones de Bomberos Voluntarios.

Cerca de las 22.30, tras recibir datos que indicaban que los chicos podrían estar en la zona de la represa cerca de Lavalle y Urquiza, los efectivos focalizaron la búsqueda en el espejo de agua.

Minutos más tarde, el personal de rescate halló en el agua los cuerpos sin vida de los tres niños.

Investigación judicial en marcha tras la tragedia

En el lugar del accidente tomó intervención la fiscal de turno, la Dra. María Rafart Antón, quien ordenó el inmediato traslado de los cuerpos al hospital local.

Asimismo, la funcionaria judicial dispuso la preservación del predio a la espera del trabajo del Gabinete Científico y del móvil tanatológico, con el objetivo de llevar a cabo las pericias correspondientes y determinar con precisión las circunstancias de la tragedia.