Dos jóvenes fueron baleadas por error en una persecución policial y están heridas

Todo ocurrió alrededor de las 5.30 y derivó en un operativo que culminó sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 180. Las dos mujeres fueron trasladadas de urgencia al Hospital Santa Francisca Romana.

Mientras sus familiares cuestionaron el accionar policial, la fiscalía ordenó peritajes balísticos y la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) inició actuaciones administrativas para esclarecer lo sucedido.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Arrecifes indicó que todo ocurrió en la intersección de la avenida Merlassino y Roque Sáenz Peña, cuando los agentes intentaron identificar un auto blanco en el que viajaban seis personas: tres varones y tres mujeres, todos de Pergamino.

Desde el área municipal indicaron que el conductor no se detuvo y escapó mediante maniobras sinuosas y circulando en contramano. En ese momento, los agentes efectuaron los disparos con los que hirieron a las dos mujeres.

La persecución involucró a efectivos de la Policía Comunal, la SubDDI y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), hasta que el vehículo fue interceptado en el kilómetro 180 de la Ruta 8.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, por su parte, confirmó a este medio que el personal policial disparó durante el seguimiento y señaló que las circunstancias del uso de las armas estaban bajo investigación. Además, indicaron que ambos agentes fueron desafectados mientras avanza la investigación.

Cómo están las dos jóvenes heridas

Las dos víctimas fueron asistidas en el Hospital Santa Francisca Romana de Arrecifes. Ambas permanecen estables.

Una de ellas fue operada y continúa en la unidad de terapia intensiva (UTI) en el período posterior a la operación.

La otra joven recibió atención médica especializada y era trasladada al Hospital San José de Pergamino para continuar su tratamiento.

Sus allegados habían manifestado preocupación por la necesidad de una derivación a un centro asistencial con mayores recursos para evaluar una lesión causada por un proyectil alojado en la zona del coxis.

Fuente: tn.com.ar