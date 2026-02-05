Un llamativo despliegue policial en las calles del barrio Fuchs, de Godoy Cruz, alertó a los vecinos de la zona por la cantidad de móviles en la zona tras la persecución de una banda. Cuatro sospechosos fueron detenidos y los pesquisas buscan a un quinto partícipe de un robo.
Gran despliegue policial en Godoy Cruz tras una persecución que terminó con 4 detenidos
La persecución entre la Policía y dos autos ocurrió a primera hora de la mañana de este jueves. Uno de los autos terminó en calles Lago Correntoso y Laguna del Toro, mientras que otro punto del procedimiento llegó hasta calles Laguna de la Esquina y Laguna de la Niña Encantada, del barrio Fuchs, Godoy Cruz.
En esa zona capturaron a dos sospechosos, mientras que otros dos fueron encontrados escondidos dentro de una acequia. La Policía busca a un quinto hombre que habría escapado y creen que podría estar por los techos.
Persecución con detenidos en Godoy Cruz
Según los primeros datos que se conocen, la persecución comenzó en la noche desde cuando la Policía buscaba a la banda de delincuentes que se manejaban en una camioneta utilitaria Renault Kangoo roja y un Chevrolet Onix.
Dieron con ellos a primera hora de la mañana de este jueves luego de atacar a un joven de 28 años que salía de su casa de calle Laguna de la Niña Encantada para ir a trabajar.
El padre de la víctima relató a Radio Nihuil que su hijo trabaja en una distribuidora de galletitas, y cuando se subió a su camioneta fue sorprendido por dos delincuentes que ya estaban en el jardín de la casa.
"Ya estaban adentro. Lo golpearon en la cabeza, le dieron patadas, le robaron el celular y se escaparon", al parecer porque vieron las balizas de la Policía. "Cuando sacamos la camioneta para perseguirlos, ya los habían agarrado en la esquina", relató el hombre.
La sospecha de la familia es que los delincuentes se escondían de algún otro hecho, y atacaron al joven en el momento que salía a trabajar, pero no pudieron hacer más nada porque fueron detenidos tras una breve persecución.