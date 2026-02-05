Gran despliegue policial en Godoy Cruz tras una persecución que terminó con 4 detenidos

Persecución con detenidos en Godoy Cruz

Según los primeros datos que se conocen, la persecución comenzó en la noche desde cuando la Policía buscaba a la banda de delincuentes que se manejaban en una camioneta utilitaria Renault Kangoo roja y un Chevrolet Onix.

Dieron con ellos a primera hora de la mañana de este jueves luego de atacar a un joven de 28 años que salía de su casa de calle Laguna de la Niña Encantada para ir a trabajar.

persecución policia godoy cruz detenidos 3 Tras la persecución capturaron a 4 delincuentes que cometieron un robo en una casa del barrio Fuchs, de Godoy Cruz. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El padre de la víctima relató a Radio Nihuil que su hijo trabaja en una distribuidora de galletitas, y cuando se subió a su camioneta fue sorprendido por dos delincuentes que ya estaban en el jardín de la casa.

"Ya estaban adentro. Lo golpearon en la cabeza, le dieron patadas, le robaron el celular y se escaparon", al parecer porque vieron las balizas de la Policía. "Cuando sacamos la camioneta para perseguirlos, ya los habían agarrado en la esquina", relató el hombre.

La sospecha de la familia es que los delincuentes se escondían de algún otro hecho, y atacaron al joven en el momento que salía a trabajar, pero no pudieron hacer más nada porque fueron detenidos tras una breve persecución.