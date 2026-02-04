Cayeron tras robar una moto en el centro: uno tenía tobillera por violencia de género

Móviles policiales,(11).jpeg Los ladrones intentaron escapar en la moto robada. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Persecución policial tras el robo

Cuando los efectivos llegaron a la zona, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de la moto robada. La persecución terminó en la intersección de 9 de Julio y Montevideo, donde chocaron contra el móvil municipal.

Tras el impacto, abandonaron el vehículo y arrojaron dos cascos y un destripador -la herramienta que habían utilizado para forzar el tambor de encendido- antes de escapar corriendo por distintas calles del microcentro.

Los jóvenes, de 21 y 26 años, intentaron huir a pie en direcciones opuestas. El primero fue aprehendido minutos después en las calles Chile y Sarmiento. El segundo fue atrapado en Paso de los Andes y Sobremonte.