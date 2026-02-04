Dos delincuentes quedaron detenidos este miércoles luego de robar una moto en Capital. Uno de ellos tenía tobillera electrónica por un caso de violencia de género.
Cayeron tras robar una moto en el centro: uno tenía tobillera por violencia de género
Las cámaras municipales detectaron el robo en pleno mediodía. Tras una persecución, chocaron contra un móvil policial y comenzó una persecución
El hecho ocurrió alrededor de las 13.48, cuando el sistema de monitoreo municipal detectó a dos sospechosos intentando forzar una moto estacionada en las calles Gutiérrez y 9 de Julio.
Las cámaras captaron el momento exacto en que los ladrones lograban violentar el sistema de encendido y lograban llevarse el rodado.
Persecución policial tras el robo
Cuando los efectivos llegaron a la zona, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de la moto robada. La persecución terminó en la intersección de 9 de Julio y Montevideo, donde chocaron contra el móvil municipal.
Tras el impacto, abandonaron el vehículo y arrojaron dos cascos y un destripador -la herramienta que habían utilizado para forzar el tambor de encendido- antes de escapar corriendo por distintas calles del microcentro.
Los jóvenes, de 21 y 26 años, intentaron huir a pie en direcciones opuestas. El primero fue aprehendido minutos después en las calles Chile y Sarmiento. El segundo fue atrapado en Paso de los Andes y Sobremonte.