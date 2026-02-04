Dos hermanos fueron detenidos en el centro de Mendoza tras robar un shampoo y un enjuague

A pesar que empleados del local salieron detrás de él, no lo alcanzaron y llamaron al 911 para pedir ayuda.

Los hermanos detenidos luego de un robo en Capital

Un móvil de Preventores en el que iba un policía recorrieron la zona y dieron con los sospechosos en calle San Juan al 1140, de Capital, a pocos metros de donde ocurrió el robo.

detenidos capital robo preventores 2 Los detenidos son hermanos de 20 y 23 años y están en situación de calle. Foto: Gentileza

Allí identificaron a los acusados, quienes son hermanos de 20 y 23 años, quienes están en situación de calle y son conocidos en la zona por otros robos y hurtos que cometieron.

Los dos quedaron detenidos a disposición de la Justicia para decidir su situación procesal.