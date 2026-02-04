Dos hermanos de 20 y 23 años fueron detenidos en el centro de la Ciudad de Mendoza luego de cometer un robo en un supermercado exprés de la zona, de donde se llevaron un shampoo y un enjuague. Los dos están en situación de calle e indicaron que tienen antecedentes por otros robos en comercios de la zona.
Dos hermanos fueron detenidos en el centro de Mendoza tras robar un shampoo y un enjuague
Los sospechosos, en situación de calle, fueron detenidos por Preventores junto con la Policía, quienes fueron alertados tras el robo ocurrido en un supermercado exprés
El robo ocurrió alrededor de las 8.40 de este miércoles en un supermercado exprés de calle Lavalle al 40, de Capital, donde los hermanos ingresaron.
Luego de dar algunas vueltas por las góndolas, las cámaras de seguridad tomaron a uno de ellos en el momento en que tomó un shampoo y un enjuague, y salió rápidamente hacia la calle.
A pesar que empleados del local salieron detrás de él, no lo alcanzaron y llamaron al 911 para pedir ayuda.
Los hermanos detenidos luego de un robo en Capital
Un móvil de Preventores en el que iba un policía recorrieron la zona y dieron con los sospechosos en calle San Juan al 1140, de Capital, a pocos metros de donde ocurrió el robo.
Allí identificaron a los acusados, quienes son hermanos de 20 y 23 años, quienes están en situación de calle y son conocidos en la zona por otros robos y hurtos que cometieron.
Los dos quedaron detenidos a disposición de la Justicia para decidir su situación procesal.