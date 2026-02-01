La Policía detuvo a un delincuente de 34 años que salió de la cárcel en diciembre y, según las investigaciones, se habría dedicado a robar varios Carrefour Express de Capital y Godoy Cruz durante enero. También cuenta con un extenso prontuario por robos simples y agravados.
Atraparon a un hombre que salió de la cárcel en diciembre y se dedicó a robar supermercados en enero
Tiene 34 años y un extenso prontuario por robos. Los asaltos ocurrieron en supermercados express de Ciudad y Godoy Cruz
La captura fue el resultado de una investigación de la División Robos y Hurtos, que incluyó tareas de campo y el análisis de material fílmico, lo que permitió identificar a uno de los autores de los hechos.
El procedimiento se concretó este sábado por la tarde, cuando personal de Investigaciones realizaba recorridos por calle Arístides Villanueva. Con conocimiento previo de la causa, los efectivos detectaron a un individuo cuyas características coincidían con las del sospechoso buscado. Con la llegada de personal de apoyo, se logró su detención en la intersección de Arístides Villanueva y Olascoaga.
El presunto ladrón estaba con otro hombre que tiene 40 detenciones en el último año
El sospechoso estaba acompañado por otro individuo que, al momento de la aprehensión, portaba un arma blanca. Este segundo sujeto tiene más de 90 aprehensiones, de las cuales 40 ocurrieron en el último año, por lo que quedó a disposición del Juzgado Contravencional.
En el operativo trabajaron efectivos de la División Robos y Hurtos, la Unidad Investigativa Departamental Capital y otras dependencias policiales. El principal detenido fue trasladado a Estrada (Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos(, con intervención de la UFI de Robos y Hurtos.