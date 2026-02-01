Atraparon a un hombre que salió de la cárcel en diciembre y se dedicó a robar supermercados en enero

La captura fue el resultado de una investigación de la División Robos y Hurtos, que incluyó tareas de campo y el análisis de material fílmico, lo que permitió identificar a uno de los autores de los hechos.

El procedimiento se concretó este sábado por la tarde, cuando personal de Investigaciones realizaba recorridos por calle Arístides Villanueva. Con conocimiento previo de la causa, los efectivos detectaron a un individuo cuyas características coincidían con las del sospechoso buscado. Con la llegada de personal de apoyo, se logró su detención en la intersección de Arístides Villanueva y Olascoaga.