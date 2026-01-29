Una pareja de delincuentes fue capturada en el momento que salía de robar en un minimarket

Una pareja de delincuentes fue detenida en capital luego de romper la reja y la puerta de un minimarket de la Ciudad de Mendoza. Mientras ocurría el robo, la Policía llegó al lugar y los capturó infraganti cuando salieron con la mercadería del negocio.
Todo comenzó alrededor de las 5 de este jueves, cuando un hombre y una mujer llegaron al minimarket de calle Videla Correa casi San Martín, en Capital. Luego de mirar un rato, decidieron destrozar la reja del comercio.
Una vez que rompieron varios barrotes, destrozaron la puerta y entraron al local. Esta situación fue advertida por un vecino que llamó al 911 para pedir la presencia policial en el lugar.
Los ladrones estaban dentro del minimarket cuando la Policía ya estaba afuera esperándolos. Unos minutos después la pareja salió y fue inmediatamente detenida por los efectivos.
Los autores habían salido con una bolsa con unas 50 cajas de cigarrillos, un café, 3 paquetes de hamburguesas y 7 helados, pero esa mercadería robada que quedó secuestrada por los policías.
Los delincuentes, un joven de 26 años y una mujer de 37 años, fueron identificados y fueron trasladados a la Comisaría 4º, ubicada a pocas cuadras, donde quedaron a disposición de la Justicia.