Una pareja de delincuentes fue capturada en el momento que salía de robar en un minimarket

La detención de dos delincuentes tras un robo

Los ladrones estaban dentro del minimarket cuando la Policía ya estaba afuera esperándolos. Unos minutos después la pareja salió y fue inmediatamente detenida por los efectivos.

Los autores habían salido con una bolsa con unas 50 cajas de cigarrillos, un café, 3 paquetes de hamburguesas y 7 helados, pero esa mercadería robada que quedó secuestrada por los policías.

comisaría 4°.jpg Los delincuentes quedaron detenidos en la Comisaría 4º, de Capital, a disposición de la Justicia.

Los delincuentes, un joven de 26 años y una mujer de 37 años, fueron identificados y fueron trasladados a la Comisaría 4º, ubicada a pocas cuadras, donde quedaron a disposición de la Justicia.