Delincuentes destrozaron la vidriera de una chocolatería de Capital y no se llevaron nada

El accionar de los delincuentes en pleno centro

Todavía no se sabe con qué fin, si solo por hacer daño o para cometer un robo, los delincuentes destrozaron un vidrio de 3 metros y de gran espesor.

Policía Científica trabajó en el lugar para buscar huellas o indicios de los delincuentes, mientras otros efectivos revisan las cámaras de seguridad privadas y públicas para determinar si el hecho quedó registrado.

robo chocolateria capital rompevidrieras Los pesquisas revisan las cámaras de seguridad para buscar a los delincuentes que rompieron la vidriera. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

El amigo de los dueños del local llegó al lugar y se hizo cargo de todos los trámites, especialmente de la reposición del vidrio y quedar a disposición de los pesquisas.

Segundo caso de delincuentes rompevidrieras en pocos días

En la madrugada del viernes pasado dos delincuentes a cara descubierta destrozaron la vidriera de un local de hamburguesas de calle Paso de los Andes y Agustín Álvarez, en plena Quinta Sección, de la Ciudad de Mendoza.

El hecho quedó filmado por las cámaras del interior del negocio, donde se vio la cara de los ladrones. Rompieron un vidrio, uno de ellos entró y a pesar que sonaba la alarma cometió el robo igual. Escaparon con una caja registradora con $400.000 y no hay detenidos.