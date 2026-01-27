Delincuentes rompieron la vidriera de una chocolatería de Capital de Mendoza, pero no habrían robado nada. Los dueños están de vacaciones, y un amigo se hizo cargo del procedimiento con la Policía. Los pesquisas trabajan en identificar a los autores.
Delincuentes destrozaron la vidriera de una chocolatería de Capital y no se llevaron nada
Ocurrió en un local de calle Belgrano casi Espejo, de Capital de Mendoza, y los delincuentes escaparon. Hay preocupación por este tipo de hechos
Ocurrió en calle Belgrano al 1200, a metros de calle Espejo, de Capital, donde funciona una chocolatería en la madrugada de este lunes. Como los dueños del local están de viaje y el servicio de alarma avisó a un amigo quien llegó al lugar.
Cuando el hombre llegó ya estaba la Policía en el lugar, y en un primer momento creyeron que los delincuentes habían robado una computadora. Per luego se supo que los dueños se habían llevado la máquina.
El accionar de los delincuentes en pleno centro
Todavía no se sabe con qué fin, si solo por hacer daño o para cometer un robo, los delincuentes destrozaron un vidrio de 3 metros y de gran espesor.
Policía Científica trabajó en el lugar para buscar huellas o indicios de los delincuentes, mientras otros efectivos revisan las cámaras de seguridad privadas y públicas para determinar si el hecho quedó registrado.
El amigo de los dueños del local llegó al lugar y se hizo cargo de todos los trámites, especialmente de la reposición del vidrio y quedar a disposición de los pesquisas.
Segundo caso de delincuentes rompevidrieras en pocos días
En la madrugada del viernes pasado dos delincuentes a cara descubierta destrozaron la vidriera de un local de hamburguesas de calle Paso de los Andes y Agustín Álvarez, en plena Quinta Sección, de la Ciudad de Mendoza.
El hecho quedó filmado por las cámaras del interior del negocio, donde se vio la cara de los ladrones. Rompieron un vidrio, uno de ellos entró y a pesar que sonaba la alarma cometió el robo igual. Escaparon con una caja registradora con $400.000 y no hay detenidos.