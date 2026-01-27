Accidente fatal en la alta montaña del lado chileno, cerca de Guardia Vieja

Un accidente fatal se produjo este martes en la alta montaña, del lado chileno, cerca del control de Guardia Vieja.
Según el portal losandesonline.cl, la víctima fatal manejaba un camión cargado con alimento para mascotas.
La tragedia se produjo por un vuelco, a las 6.30 aproximadamente.
Mientras las autoridades de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile reportan detalles de la tragedia, como la nacionalidad del fallecido, del lado argentino confirmaron que el tránsito vehicular no ha sufrido cortes y tampoco interrupciones temporales ni desvíos.
Los complejos aduaneros a ambos lados de la cordillera están funcionando con total normalidad durante las 24 horas, explicaron las autoridades.
Noticia en desarrollo