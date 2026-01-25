Cinco personas resultaron con lesiones leves tras un aparatoso vuelco en Ruta 7, ocurrido apenas unos instantes después de las 7.
En espectacular accidente de tránsito una camioneta volcó en la Ruta 7 y sólo hubo heridos leves
El accidente de tránsito se produjo en la Ruta Nacional Número 7, a la altura del río Horcones, a unos 300 metros de la Aduana.
Tanto el conductor, de 31 años, como los 4 acompañantes -dos mujeres, un hombre y un niño- sufrieron lesiones de escasa consideración.
El informe del Ministerio de Seguridad indicó que el individuo que manejaba perdió el dominio del vehículo al pisar la banquina, lo que provocó que la camioneta volcara al costado de la ruta.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los ocupantes y diagnosticó politraumatismos leves en todos los involucrados. Debido a las bajas temperaturas de la zona, fueron trasladados de manera preventiva al Hospital de Uspallata.
La calzada quedó liberada y no se registró la participación de otros vehículos en el hecho.
Viajaba una familia que iba de vacaciones a Chile. Al momento del vuelco todos llevaban puestos cinturón de seguridad y la niña iba con su sillita atada.
Al estar cerca de la Aduana los accidentados fueron asistidos en primera instancia por personal de Gendarmería y por otros viajeros que estaban cerca del lugar. Según un testigo, el padre del conductor contó que su hijo "pestañeó un segundo y se produjo el accidente".