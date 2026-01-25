En espectacular accidente de tránsito una camioneta volcó en la Ruta 7 y sólo hubo heridos leves

Embed - Accidente en Ruta Panamericana

El informe del Ministerio de Seguridad indicó que el individuo que manejaba perdió el dominio del vehículo al pisar la banquina, lo que provocó que la camioneta volcara al costado de la ruta.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los ocupantes y diagnosticó politraumatismos leves en todos los involucrados. Debido a las bajas temperaturas de la zona, fueron trasladados de manera preventiva al Hospital de Uspallata.

accidente en ruta panamericana Pese a lo aparatoso del accidente no hubo heridos graves.

La calzada quedó liberada y no se registró la participación de otros vehículos en el hecho.

Este vuelco sucedió sobre el puente del Río Horcones en dirección hacia Chile 300 metros antes de la aduana argentina.

Viajaba una familia que iba de vacaciones a Chile. Al momento del vuelco todos llevaban puestos cinturón de seguridad y la niña iba con su sillita atada.

Al estar cerca de la Aduana los accidentados fueron asistidos en primera instancia por personal de Gendarmería y por otros viajeros que estaban cerca del lugar. Según un testigo, el padre del conductor contó que su hijo "pestañeó un segundo y se produjo el accidente".